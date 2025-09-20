Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, miért sietett Zelenszkij a frontra, a helyzet súlyosabb, mint gondolnánk

soros György

Lebukott Soros, Trump célkeresztjébe kerülhet

55 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 95 oldalas friss jelentés alapján az amerikai elnök felléphet Soros György liberális filantróp ellen a RICO néven ismert, maffiatörvény segítségével. A Capital Research Center (CRC) jelentése szerint a milliárdos nagyadományozó Soros több mint 80 millió dollárt juttatott olyan szervezeteknek, amelyek dicsőítették a terroristákat vagy erőszakos tiltakozásokra buzdítottak Amerikában – írta a Tűzfalcsoport.
Link másolása
Vágólapra másolva!
soros GyörgyFBIcélkeresztCapital Research Centerterrorista

A Capital Research Center (CRC) jelentése szerint Soros – Open Society Foundation nevű alapítványán keresztül – több tízmillió dollárt juttatott olyan csoportoknak, amelyek az FBI definíciója szerint belföldi terrorizmusnak minősülő tevékenységeket folytatnak vagy támogatnak. A leleplezés akkor történt, amikor a hatóságok baloldali szervezeteket vizsgálnak a Turning Point USA alapítója, Charlie Kirk szeptember 10-i meggyilkolásával kapcsolatos lehetséges kapcsolatok miatt az Utah Valley Egyetemen – hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Soros György
Soros György, a milliárdos adományozó
Fotó: Facebook/Tűzfalcsoport

Soros adományai a különböző szervezeteknek

A Tűzfalcsoport írásában felsorolja azokat a szervezeteket és adományokat, amelyeket az említett ügyben feltártak és bemutattak:

Az Open Society Foundation

  • 400 000 dollárt adományozott a Center for Third World Organizing (CTWO) szervezetnek, amely azzal büszkélkedik, hogy a George Floyd-lázadások idején „az utcán harcolt az emberekkel”,
  • 1 850 000 dollárt nyújtott a Dream Defendersnek,
  • 18 millió dollárt a Movement for Black Livesnak, 
  • 200 000 dollárt adományoztak a Dissentersnek, a feltételezett Hamász-párti útmutató másik társszerzőjének.

Az adományozottak többek között

radikális csoportokat tömörítettek központjukba, Hamász-párti útmutatót készítettek és dicsérik az autópályák és hidak lezárását, támogatják az amerikai védelmi tevékenységekhez kapcsolódó adók illegális elkerülését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!