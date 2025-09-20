Lebukott Soros, Trump célkeresztjébe kerülhet

A Capital Research Center (CRC) jelentése szerint Soros – Open Society Foundation nevű alapítványán keresztül – több tízmillió dollárt juttatott olyan csoportoknak, amelyek az FBI definíciója szerint belföldi terrorizmusnak minősülő tevékenységeket folytatnak vagy támogatnak. A leleplezés akkor történt, amikor a hatóságok baloldali szervezeteket vizsgálnak a Turning Point USA alapítója, Charlie Kirk szeptember 10-i meggyilkolásával kapcsolatos lehetséges kapcsolatok miatt az Utah Valley Egyetemen – hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Soros György, a milliárdos adományozó

Fotó: Facebook/Tűzfalcsoport

Soros adományai a különböző szervezeteknek

A Tűzfalcsoport írásában felsorolja azokat a szervezeteket és adományokat, amelyeket az említett ügyben feltártak és bemutattak:

Az Open Society Foundation

400 000 dollárt adományozott a Center for Third World Organizing (CTWO) szervezetnek, amely azzal büszkélkedik, hogy a George Floyd-lázadások idején „az utcán harcolt az emberekkel”,

1 850 000 dollárt nyújtott a Dream Defendersnek,

18 millió dollárt a Movement for Black Livesnak,

200 000 dollárt adományoztak a Dissentersnek, a feltételezett Hamász-párti útmutató másik társszerzőjének.

Az adományozottak többek között