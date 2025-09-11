Soros György európai politikai karmestere ismét Magyarországot támadta

Meglepő és sokak számára felháborító állításokat fogalmazott meg a HVG-nek adott interjújában Gerald Knaus, az Európai Stabilitási Kezdeményezés (ESI) alapító elnöke, akit a közéletben gyakran Soros György „európai karmestereként” emlegetnek – írja a Magyar Nemzet. Az ügy kapcsán a lap arra is kitér ugyanakkor, hogy Knaus pályája és szervezetei ezer szállal kötődnek Soros hálózatához, amely aktívan támogatta az illegális migrációt.

Gerald Knaus, az Európai Stabilitási Kezdeményezés (ESI) alapító elnöke, Soros György „európai karmestere" Fotó: DOMINIK BUTZMANN / Photothek

Soros embere szerint Orbán Viktor menekültpolitikája valójában „etnikai tisztogatásra” buzdított

Az interjúban Knaus úgy fogalmazott:

Nem Angela Merkel naivitása okozta a válságot, hanem Orbán Viktor gátlástalan politikája”.

Szerinte a Keleti pályaudvaron feltorlódó menekülttömeg látványa és a magyar hatóságok mulasztásai kényszerítették ki Németország „meghívását” a migránsok számára.

A beszélgetést Parászka Boróka készítette, akinek a nevéhez több botrányos ügy is kötődik. Már az első kérdésében úgy fogalmazott mintegy megadva az interjú alaphangját, hogy:

A menekültválságot nem a német Willkommenskultur, hanem az elégtelen vagy szándékosan elszabotált magyar határellenőrzés okozta?”

Az interjúban Knaus erősen vitatható állításai között szerepelt, hogy:

a magyar kormány „érdekelt” volt a válságban, mert politikai hasznot húzott belőle,

Orbán Viktor menekültpolitikája valójában „etnikai tisztogatásra” buzdított,

ellene lejáratókampány zajlik Magyarországon.

Az osztrák társadalomkutató büszkén hivatkozott ugyanakkor arra, hogy ő és a köre 2020-ban Brüsszelben lobbizott a Magyarországnak járó uniós források felfüggesztéséért.



A Soros-kapcsolatok hálója

Knaus a HVG-interjúban arról is beszélt, hogy kritikus megnyilatkozásai miatt lett „a Soros-hálózat embere” a magyar közéleti diskurzusban. A Magyar Nemzet szerint azonban nem véletlen a kapcsolat: szakmai és pénzügyi háttere egyaránt Soroshoz kötődik. A Magyar Nemzet az interjú kapcsán emlékeztetett arra, hogy Gerald Knaus szorosan kötődik a Soros-hálózathoz. Az ESI-t 1999-ben alapította, és a Nyílt Társadalom Alapítványok ösztöndíjasa volt. Részt vett a Soros által alapított European Council on Foreign Relations létrehozásában, és dokumentumok szerint szervezete több százezer eurós támogatást is kapott Soros alapítványától.