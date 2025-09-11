Soros György európai politikai karmestere ismét Magyarországot támadta

Meglepő és sokak számára felháborító állításokat fogalmazott meg a HVG-nek adott interjújában Gerald Knaus, az Európai Stabilitási Kezdeményezés (ESI) alapító elnöke, akit a közéletben gyakran Soros György „európai karmestereként” emlegetnek – írja a Magyar Nemzet. Az ügy kapcsán a lap arra is kitér ugyanakkor, hogy Knaus pályája és szervezetei ezer szállal kötődnek Soros hálózatához, amely aktívan támogatta az illegális migrációt.
Az interjúban Knaus úgy fogalmazott:
Nem Angela Merkel naivitása okozta a válságot, hanem Orbán Viktor gátlástalan politikája”.
Szerinte a Keleti pályaudvaron feltorlódó menekülttömeg látványa és a magyar hatóságok mulasztásai kényszerítették ki Németország „meghívását” a migránsok számára.
A beszélgetést Parászka Boróka készítette, akinek a nevéhez több botrányos ügy is kötődik. Már az első kérdésében úgy fogalmazott mintegy megadva az interjú alaphangját, hogy:
A menekültválságot nem a német Willkommenskultur, hanem az elégtelen vagy szándékosan elszabotált magyar határellenőrzés okozta?”
Az interjúban Knaus erősen vitatható állításai között szerepelt, hogy:
Az osztrák társadalomkutató büszkén hivatkozott ugyanakkor arra, hogy ő és a köre 2020-ban Brüsszelben lobbizott a Magyarországnak járó uniós források felfüggesztéséért.
Knaus a HVG-interjúban arról is beszélt, hogy kritikus megnyilatkozásai miatt lett „a Soros-hálózat embere” a magyar közéleti diskurzusban. A Magyar Nemzet szerint azonban nem véletlen a kapcsolat: szakmai és pénzügyi háttere egyaránt Soroshoz kötődik. A Magyar Nemzet az interjú kapcsán emlékeztetett arra, hogy Gerald Knaus szorosan kötődik a Soros-hálózathoz. Az ESI-t 1999-ben alapította, és a Nyílt Társadalom Alapítványok ösztöndíjasa volt. Részt vett a Soros által alapított European Council on Foreign Relations létrehozásában, és dokumentumok szerint szervezete több százezer eurós támogatást is kapott Soros alapítványától.
A Soros-hálózat szerepe a 2015-ös migrációs válságban pedig szintén dokumentált: névtelen bankkártyákat osztottak a bevándorlóknak, „Welcome to Europe” portált hoztak létre számukra, és útmutató kézikönyveket adtak a csempészhajókon. Mindez, a lap szerint, aktívan segítette a tömeges migrációt.