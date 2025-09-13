Most érkezett: Donald Trump nyomozást indít a Soros család ellen!

Donald Trump amerikai elnök a Fox and Friends című műsorban jelentette be: vizsgálat indul Soros György és családja ellen. Az elnök úgy véli, hogy a Soros klán finanszírozza az országszerte kitört baloldali tüntetések jelentős részét, amelyek sok helyen erőszakba torkolltak. Trump kemény szavakkal fogalmazott: szerinte ez már „valódi felforgatás”.

Soros György. Fotó: AFP

„Ez több mint tüntetés – ez felforgatás”

Trump az interjúban hangsúlyozta: a tüntetőket Soros és más baloldali szervezetek pénzelik, ezért szerinte a kormánynak nyomoznia kell.

Utánajárunk Sorosnak, mert szerintem ez egy RICO-ügy ellene és mások ellen. Mert ez több mint tüntetés. Ez valódi felforgatás”

– jelentette ki az elnök. A RICO-törvény (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) eredetileg a szervezett bűnözés elleni fellépés eszköze, Trump most ezt alkalmazná a Soros család esetében.

.@POTUS: "We're going to look into Soros because I think it's a RICO case against him and other people because this is more than protests. This is real agitation; this is riots on the street — and we're going to look into that." pic.twitter.com/zwUr03G5DA — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 12, 2025

Charlie Kirk halála után döntött így Trump

Az elnök nyilatkozata néhány nappal azután hangzott el, hogy az Egyesült Államokban meggyilkolták Charlie Kirket, a fiatal konzervatív politikai aktivistát. Trump kijelentette: kormánya mindenkit elszámoltat, aki hozzájárult a merénylethez és más politikai erőszakhoz – beleértve azokat a szervezeteket is, amelyek finanszírozzák az ilyen akciókat. Az elnök Sorosékat nevezte meg, hozzátéve:

Soros és pszichopatákból álló csoportja nagy károkat okozott az országunknak.”

Sorosék visszautasítják a vádakat

Az Open Society Foundations, amelyet Soros György alapított és fia, Alex Soros vezet, visszautasította Trump kijelentéseit. Közleményükben hangsúlyozták:

Az OSF nem támogatja és nem finanszírozza az erőszakos tüntetéseket. Az ellenkező állítások hamisak, és alapítónk és elnökünk ellen irányuló fenyegetések felháborítók.”

A politikai háború éleződik

Trump bejelentése új szintre emeli a Soros család és az amerikai kormány közötti konfliktust. Miközben a demokraták és progresszív szervezetek Soros támogatására építettek az elmúlt évtizedekben, az elnök most a legkeményebb jogi eszközökkel készül fellépni velük szemben. A botrány nemcsak Washingtonban, hanem világszerte politikai földrengést okozhat.