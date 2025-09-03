Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Magyar Péternek

kényszersorozás

Újabb magyart kényszersoroztak és ezzel egy további magyar életet veszélyeztetnek

Egy kétségbeesett kárpátaljai magyar férfi a Facebookon kért segítséget, miután egyik rokonát fojtófogást alkalmazva elhurcolták a ukrán kényszersorozók a nyílt utcáról. Az eset Makkosjánosiban, egy Beregszásztól hat kilométerre északra fekvő kis faluban történt.
kényszersorozásorosz-ukrán háborúukrán rendőrségKárpátaljaUkrajna

Az elhurcolt férfi közeli ismerősei – szintén makkosjánosi lakosok – a Borsnak mesélték el a megdöbbentő eset részleteit.

„Arra lettem figyelmes, hogy valaki oroszul segítséget kér. Kimentem a házból és megláttam, hogy két fiatal rendőr erőszakkal belökdös valakit a szolgálati autóba. Amikor odaértem, mit tudok segíteni, akkor vettem csak észre, hogy kit fogtak el” – mondta el egyikük a lapnak.

Illusztráció: Fegyverrel fenyegetett civileket egy ukrán toborzó kényszersorozás közben. A jelenetet videóra vették, az X-oldalon terjed.
Mindennapossá vált jelenet Ukrajnában: fegyverrel fenyegetett civileket egy ukrán toborzó kényszersorozás közben (kép forrása: AFP/X)

Nincs nyugalom Kárpátalján: a nyílt utcáról hurcolták el a magyar férfit

A rendőrök a nyílt után azt követelték a férfitól, mutasson igazolást arról, hogy nem kell bevonulnia katonának. Mivel azonban éppen nem volt nála a dokumentum, azonnal letartóztatták, azt sem engedték meg hogy hazamenjen és bemutassa a papírokat.

Többen is odaszaladtak hozzá az utcán, és kérlelték a kényszersorozókat, elmondták, hogy a férfi magatehetetlen édesanyját ápolja, ő a gyámja, felmentése van, de nem hallgattak senkire, magukkal hurcolták. 

Szemtanúk állítása szerint a katonai végrehajtók a férfit végül a nyakánál fogva, fojtófogást alkalmazva tuszkolták be az autóba.

Úgy tudni, a kényszersorozás alá vont férfi egyedül ápolta ágyban fekvő, nyugdíjas édesanyját. Az idős nő nyugdíjából éltek, illetve a házi tejből, amit egyik rokonuk árusított Beregszászban.

