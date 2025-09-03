Újabb magyart kényszersoroztak és ezzel egy további magyar életet veszélyeztetnek

Az elhurcolt férfi közeli ismerősei – szintén makkosjánosi lakosok – a Borsnak mesélték el a megdöbbentő eset részleteit.

„Arra lettem figyelmes, hogy valaki oroszul segítséget kér. Kimentem a házból és megláttam, hogy két fiatal rendőr erőszakkal belökdös valakit a szolgálati autóba. Amikor odaértem, mit tudok segíteni, akkor vettem csak észre, hogy kit fogtak el” – mondta el egyikük a lapnak.

Mindennapossá vált jelenet Ukrajnában: fegyverrel fenyegetett civileket egy ukrán toborzó kényszersorozás közben (kép forrása: AFP/X)

Nincs nyugalom Kárpátalján: a nyílt utcáról hurcolták el a magyar férfit

A rendőrök a nyílt után azt követelték a férfitól, mutasson igazolást arról, hogy nem kell bevonulnia katonának. Mivel azonban éppen nem volt nála a dokumentum, azonnal letartóztatták, azt sem engedték meg hogy hazamenjen és bemutassa a papírokat.