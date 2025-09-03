Újabb magyart kényszersoroztak és ezzel egy további magyar életet veszélyeztetnek

Az elhurcolt férfi közeli ismerősei – szintén makkosjánosi lakosok – a Borsnak mesélték el a megdöbbentő eset részleteit.
„Arra lettem figyelmes, hogy valaki oroszul segítséget kér. Kimentem a házból és megláttam, hogy két fiatal rendőr erőszakkal belökdös valakit a szolgálati autóba. Amikor odaértem, mit tudok segíteni, akkor vettem csak észre, hogy kit fogtak el” – mondta el egyikük a lapnak.
A rendőrök a nyílt után azt követelték a férfitól, mutasson igazolást arról, hogy nem kell bevonulnia katonának. Mivel azonban éppen nem volt nála a dokumentum, azonnal letartóztatták, azt sem engedték meg hogy hazamenjen és bemutassa a papírokat.
Többen is odaszaladtak hozzá az utcán, és kérlelték a kényszersorozókat, elmondták, hogy a férfi magatehetetlen édesanyját ápolja, ő a gyámja, felmentése van, de nem hallgattak senkire, magukkal hurcolták.
Szemtanúk állítása szerint a katonai végrehajtók a férfit végül a nyakánál fogva, fojtófogást alkalmazva tuszkolták be az autóba.
Úgy tudni, a kényszersorozás alá vont férfi egyedül ápolta ágyban fekvő, nyugdíjas édesanyját. Az idős nő nyugdíjából éltek, illetve a házi tejből, amit egyik rokonuk árusított Beregszászban.