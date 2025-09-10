Hírlevél

Rendkívüli

Megszólalt Oroszország a lengyel légtért megsértő drónok kapcsán

Deák Dániel

Deák Dániel: Süllyed a Tisza hajója, már a baloldali dollármédia is ekézi Magyar Pétert

Miután kiszivárogtak a Tisza adóemelési tervei, és láthatóan kormányzásképtelen a párt, már a baloldalon is elkezdték kritizálni, sőt a dollármédia is nekiment Magyar Péternek – fogalmazott Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy látja, Magyar Péter pártjában megindult a kiábrándulás folyamata, elkezdett süllyedni a Tisza hajója.
Deák DánielPuzsér RóbertinfluenszerdollármédiaTisza PártTölgyessy PéterMagyar Péter

Több ellenzéki politikus, illetve közéleti személy Magyar Pétert kritizáló véleményét gyűjtötte csokorba Deák Dániel, aki ezzel támasztotta alá, hogy a Tisza elnöke már a baloldalon is egyre népszerűtlenebb. A XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán közzétett videóban idézte Tölgyessy Pétert, az SZDSZ korábbi politikusát, aki azt mondta: (a Tisza Párt) „kormányozni, szinte biztos vagyok benne, hogy nem tud.

 Nem volt még az újabbkori magyar történelemben ennyire fölkészületlen, és ennyire alkalmatlan párt, mint a Tisza Párt. Amint az ő kezébe kerül a hatalom, abból borzalmas nagy baj származhat.”

Tölgyessy Péter jogász, politológus, az SZDSZ egykori elnöke, az MTA Társadalomtudományi Központjának tudományos munkatársa Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatása a magyar rendszerváltoztatásra címû konferencián a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) 2016. október 17-én. A konferenciát a Demokratikus Átalakulásért Intézet rendezte az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd
Tölgyessy Péter jogász, politológus, az SZDSZ egykori elnöke, az MTA tudományos munkatársa egy 1956-os konferencián a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) 2016. október 17-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Magyar Péter influenszernek remek, politikusnak gyenge

A politikai elemző Puzsér Róbertet is idézte, a publicista ugyanis úgy fogalmazott:

Magyar Péter nagyon jó közszereplő, médiaszereplő, nagyon jól adja elő magát, nagyon érzi a néplelket, a kommunikációs teret. De ez még mind-mind csak egy politikai influenszerképesség.

„Tényleg megvan neki az a hatalomszervező képessége, hogy egy kurzust maga alá gyúrjon, és vezessen egy országot egy korszakon keresztül? Ezt azért nehéz elképzelni” – jegyezte meg Deák Dániel.

 

