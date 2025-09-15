Így provokálta Orbán Viktort a svéd kormányfő

Felháborító hazugságoknak nevezte Orbán Viktornak a svédországi közállapotokról kifejtett véleményét Ulf Kristersson. A svéd kormányfő az X platformon adott válaszához gunyorosan hozzáfűzte, hogy a magyar miniszterelnök éppen „lebontja a jogállamiságot” és „kétségbeesetten várja” a 2026-os választásokat.

Nem meglepő, hogy egy olyan embertől származnak, aki a saját országában épp lerombolja a jogállamiságot – írta Ulf Kristersson az X-en, válaszul Orbán Viktornak. These are outrageous lies. Not surprising coming from the man who is dismantling the rule of law in his own country. Orbán is desperate ahead of the upcoming Hungarian election. https://t.co/55uPGwPvMi — Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 15, 2025 Orbán Viktor a hétfő reggel az X-en jelentette meg angol nyelvű posztját. Az ehhez csatlakozó videóba arról beszél a Harcosok Klubjában, hogy a svéd kormány nekünk tart előadást a jogállamiságról, miközben olyan durva maffiahálózatok működnek az országban, amelyek kiskorú lányokkal lövetnek le embereket, mivel ők fiatal koruknál fogva nem büntethetők.

