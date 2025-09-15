Így provokálta Orbán Viktort a svéd kormányfő

Nem meglepő, hogy egy olyan embertől származnak, aki a saját országában épp lerombolja a jogállamiságot
– írta Ulf Kristersson az X-en, válaszul Orbán Viktornak.
Orbán Viktor a hétfő reggel az X-en jelentette meg angol nyelvű posztját. Az ehhez csatlakozó videóba arról beszél a Harcosok Klubjában, hogy
a svéd kormány nekünk tart előadást a jogállamiságról, miközben olyan durva maffiahálózatok működnek az országban, amelyek kiskorú lányokkal lövetnek le embereket,
mivel ők fiatal koruknál fogva nem büntethetők.