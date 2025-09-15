Hírlevél

A Kreml sokkoló bejelentése: Oroszország háborúban áll a NATO-val

Orbán Viktor

Így provokálta Orbán Viktort a svéd kormányfő

15 perce
Felháborító hazugságoknak nevezte Orbán Viktornak a svédországi közállapotokról kifejtett véleményét Ulf Kristersson. A svéd kormányfő az X platformon adott válaszához gunyorosan hozzáfűzte, hogy a magyar miniszterelnök éppen „lebontja a jogállamiságot” és „kétségbeesetten várja” a 2026-os választásokat.
Nem meglepő, hogy egy olyan embertől származnak, aki a saját országában épp lerombolja a jogállamiságot

–  írta Ulf Kristersson az X-en, válaszul Orbán Viktornak. 

Orbán Viktor a hétfő reggel az X-en jelentette meg angol nyelvű posztját. Az ehhez csatlakozó videóba arról beszél a Harcosok Klubjában, hogy 

a svéd kormány nekünk tart előadást a jogállamiságról, miközben olyan durva maffiahálózatok működnek az országban, amelyek kiskorú lányokkal lövetnek le embereket, 

mivel ők fiatal koruknál fogva nem büntethetők.

 

 

