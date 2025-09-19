Hiába tagad a gyalázkodó svéd kormány, 284 fiatalkorú lányt vettek őrizetbe gyilkosság miatt

Az elmúlt tíz évben Svédországban aggasztó ütemben emelkedett a fiatalok részvétele a súlyos bűncselekményekben és a bűnszervezetekhez köthető esetekben. A probléma nem csupán a nagyvárosokat érinti, hanem a kisebb településeket és a ritkábban lakott régiókat is – számolt be a Magyar Nemzet Tiina Ekman, a Svéd Ifjúsági és Civil Társadalmi Ügynökség (MUCF) vezető elemző tanulmányára hivatkozva.
Az elemzés arra is rámutat, hogy Svédországban az emberölések aránya évek óta kiemelkedően magas az európai átlaghoz képest.
2021-ben 41, 15–29 éves férfi vesztette életét erőszakos bűncselekmény következtében, miközben egy nemzetközi tanulmány szerint ugyanebben az évben Európa-szerte összesen 28 ember halt meg hasonló körülmények között.
A tanulmány szerzője szerint a svédországi gyilkosságok számának növekedése elsősorban az egyre erősödő szervezett bűnözés következménye. Szakértői értékelések azt is hangsúlyozzák, hogy a helyi bűnözői hálózatok egyre nagyobb arányban toboroznak 18 év alatti fiatalokat.
Mind gyakoribb, hogy a bandák már nemcsak kábítószerrel kapcsolatos ügyekben, hanem erőszakos, kockázatos bűncselekmények – például lövöldözések, robbantások vagy gyilkosságok – elkövetésében is gyermekeket és kamaszokat használnak fel.
Az elemzés szerint ezt a jelenséget egyértelműen igazolják a sérüléssel vagy halállal végződő lövöldözések statisztikái, amelyek az elmúlt öt évben a 18 év alatti gyanúsítottak arányának gyors növekedését mutatják.
Tiina Ekman tanulmánya szerint Svédországban a lőfegyveres gyilkosságok gyanúsítottjai és áldozatai is egyre fiatalabbak, mivel mind több gyermek és serdülő kerül kapcsolatba bűnözői hálózatokkal. A korábbi évek statisztikáit elemezve arra is rámutat, hogy a 15–20 éves korosztályban 2014-ben 34 gyilkosság, emberölés vagy halálos kimenetelű támadás gyanúsítottja volt, míg 2023-ra ez a szám 167-re nőtt – ami 391 százalékos emelkedést jelent kilenc év alatt.
Az adott évben a gyilkossági ügyek gyanúsítottjai között 21 lány szerepelt.
A 21 év feletti korosztályban a növekedés jóval mérsékeltebb, mindössze 37 százalékos volt. A bűnözői aktivitás általában serdülőkorban erősödik, a korai felnőttkorban éri el a csúcsát, majd fokozatosan csökken – ugyanez a tendencia figyelhető meg a bűnszervezetek tagjai körében is.
A svéd rendőrség adatai szerint jelenleg mintegy 14 ezer embert tartanak nyilván, akik aktívan részt vesznek bűnözői hálózatokban, közülük körülbelül 1700 a 18 év alatti gyermek vagy serdülő – derül ki az elemzésből.
Bár a svéd kormányfő tagadja a fiatalkorú bűnözés súlyát, Stockholm 2024-ben országos stratégiát indított a szervezett bűnözés és a fiatalok bandákba sodródásának megelőzésére. A terv az önkormányzatok, civil szervezetek és a magánszektor bevonásával az iskolai bűnmegelőzésre, a szülői felelősség erősítésére és a szociális támogatások bővítésére épít, főként hátrányos helyzetű, bevándorlói hátterű fiatalokra fókuszálva.
2025 elején a svéd kormány új programot indított, amely szabadidőkártyákkal segíti a 8–16 éves gyerekeket és fiatalokat, különösen azokat, akik ritkán vesznek részt szervezett programokon.
A kártyára előre feltöltött összeg sport-, kulturális és közösségi tevékenységekre használható, a hátrányos helyzetű családok nagyobb támogatást kapnak.
A program hátterében az áll, hogy sok városi szabadidős központ a problémás lakóövezetekben működik, ahol a bandák jelenléte és a bűnözés erősödése gondot okoz. Tiina Ekman tanulmánya szerint előfordul, hogy
a fiatal bűnözők zavargásokat keltenek ezekben a központokban, sőt néha a dolgozók is kapcsolatba kerülnek szervezett bűnözéssel.
Svédországban ráadásul nincs egységes képesítési követelmény a fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára, miközben a nyitott szabadidős központok munkatársainak több mint 60 százaléka nem rendelkezik formális képzettséggel.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a svéd bűnbandák egyre fiatalabb lányokat vonnak be gyilkosságokba, erőszakos cselekményekbe és más bűntényekbe. Szakértők szerint a jelenség mögött az elhibázott bevándorláspolitika, a könnyen hozzáférhető fegyverek és a nemzetközi bűnözői hálózatok együttes hatása áll. A kormánykoalíció emiatt bejelentette: a gyilkosságokhoz és robbantásokhoz egyre gyakrabban felhasznált gyerekek miatt 13 évre csökkentenék a büntethetőségi korhatárt.
A svéd kormány intézkedései gyakorlatilag elismerik a problémát, még ha a miniszterelnök nyilvánosan tagadja is annak súlyát. Az ügyben Orbán Viktor és Ulf Kristersson között szóváltás alakult ki: a magyar kormányfő azt mondta, Svédország a bűnözés miatt összeomlott, és 284 fiatalkorú lányt vettek őrizetbe gyilkosság miatt, míg a svéd miniszterelnök ezt „szégyentelen hazugságnak” minősítette.
A miniszterelnök arra is emlékeztetett, a svéd kormány számtalan esetben és fórumon fellépett Magyarország ellen. A miniszterelnök hozzátette: „minden országnak megvannak a maga problémái. Svédországban a migráció az egyik.
Mégis, veletek ellentétben, mi nem avatkozunk bele mások szuverenitásának vagy belügyeibe, és nem oktatunk ki más országokat – azonban továbbra is aggódunk értetek és a svéd népért.
– fogalmazott Orbán Viktor.