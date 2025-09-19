Hiába tagad a gyalázkodó svéd kormány, 284 fiatalkorú lányt vettek őrizetbe gyilkosság miatt

Az elmúlt tíz évben Svédországban aggasztó ütemben emelkedett a fiatalok részvétele a súlyos bűncselekményekben és a bűnszervezetekhez köthető esetekben. A probléma nem csupán a nagyvárosokat érinti, hanem a kisebb településeket és a ritkábban lakott régiókat is – számolt be a Magyar Nemzet Tiina Ekman, a Svéd Ifjúsági és Civil Társadalmi Ügynökség (MUCF) vezető elemző tanulmányára hivatkozva.

Svédország már nem tud mit kezdeni fiatalkorú bűnözéssel (Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP)

Az elemzés arra is rámutat, hogy Svédországban az emberölések aránya évek óta kiemelkedően magas az európai átlaghoz képest.

2021-ben 41, 15–29 éves férfi vesztette életét erőszakos bűncselekmény következtében, miközben egy nemzetközi tanulmány szerint ugyanebben az évben Európa-szerte összesen 28 ember halt meg hasonló körülmények között.

A tanulmány szerzője szerint a svédországi gyilkosságok számának növekedése elsősorban az egyre erősödő szervezett bűnözés következménye. Szakértői értékelések azt is hangsúlyozzák, hogy a helyi bűnözői hálózatok egyre nagyobb arányban toboroznak 18 év alatti fiatalokat.

Mind gyakoribb, hogy a bandák már nemcsak kábítószerrel kapcsolatos ügyekben, hanem erőszakos, kockázatos bűncselekmények – például lövöldözések, robbantások vagy gyilkosságok – elkövetésében is gyermekeket és kamaszokat használnak fel.

Az elemzés szerint ezt a jelenséget egyértelműen igazolják a sérüléssel vagy halállal végződő lövöldözések statisztikái, amelyek az elmúlt öt évben a 18 év alatti gyanúsítottak arányának gyors növekedését mutatják.

BREAKING:



Sweden breaks new record in the number of kids aged 15-17 that have been suspects in murder trials.



The figure has been steadily rising from 13 in 2013 to 395 in 2024 according to the prosecutors office.



Gangs in Sweden use minors as hitmen, sometimes as young as 13 pic.twitter.com/WiK4HyW3Ov — Visegrád 24 (@visegrad24) March 17, 2025

Svédországban egyre több súlyos bűncselekményben érintettek gyerekek és fiatalok

Tiina Ekman tanulmánya szerint Svédországban a lőfegyveres gyilkosságok gyanúsítottjai és áldozatai is egyre fiatalabbak, mivel mind több gyermek és serdülő kerül kapcsolatba bűnözői hálózatokkal. A korábbi évek statisztikáit elemezve arra is rámutat, hogy a 15–20 éves korosztályban 2014-ben 34 gyilkosság, emberölés vagy halálos kimenetelű támadás gyanúsítottja volt, míg 2023-ra ez a szám 167-re nőtt – ami 391 százalékos emelkedést jelent kilenc év alatt.

In Sweden kids as young as 13 are being recruited as hitmen in gang wars.



The number of minors in Swedish juvenile prisons has soared 500% in just 3 years as gangs increasingly recruit teenagers as hired assassins.



Today, 254 children are incarcerated compared to only 57 in… pic.twitter.com/8DPo2xX1gH — BrightMind (@Brightmind24_7) September 14, 2025

Az adott évben a gyilkossági ügyek gyanúsítottjai között 21 lány szerepelt.

A 21 év feletti korosztályban a növekedés jóval mérsékeltebb, mindössze 37 százalékos volt. A bűnözői aktivitás általában serdülőkorban erősödik, a korai felnőttkorban éri el a csúcsát, majd fokozatosan csökken – ugyanez a tendencia figyelhető meg a bűnszervezetek tagjai körében is.