Rendkívüli

Putyin megfenyegette Brüsszelt

Békét az erő ad, erőt az ész – jelentette ki a honvédelmi miniszter kedden Budapesten, az AI Summit 2025 konferencián, ahol a mesterséges intelligencia (AI) védelmi szektorban betöltött jelentőségéről beszélt. A Magyar Honvédség digitalizációja évek óta gyorsul, az AI pedig egyfajta „erősokszorozó” lehet. A több pénz, több vas, több ember helyett, mellett az ész és az AI többszörözi meg az erőnket – fejtette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A miniszter emlékeztetett: a magyar haderő fejlesztése 10–15 éve tart, vagyis korábban kezdődött, mint a régió többi országában, ami előnyt jelent. Abban, hogy ez az előny ne vesszen el, koncentrálni kell a digitalizációra és a mesterséges intelligencia alkalmazására. 

Ez biztosítja, hogy megmaradjon az előny, ami számunkra védelmet, életet, biztonságot jelent 

– tette hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszél az AI Summit 2025 konferencián Budapesten, 2025. szeptember 9-én (fotó: HM Sajtó)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszél az AI Summit 2025 konferencián Budapesten, 2025. szeptember 9-én (fotó: HM Sajtó)

Mint mondta, folyamatosan érkeznek be a „zöld vasak”, a modern haditechnikai eszközök, amelyek felváltják a korábbi, analóg technikai eszközöket. Ezek kezeléséhez rendelkezésre áll a megújult szellemiségű, fiatalabb állomány és elkezdődött a hadsereg digitalizációja is. Kiemelte: 

a cél az, hogy a Magyar Honvédség a régió meghatározó hadereje legyen.

A miniszter felsorolta azokat a területeket, ahol a hadsereg felhasználhatja a mesterséges intelligenciát. 

Említette a digitális hadszínteret, ahol a vezetői döntések támogatásában van, lehet szerepe az AI-nak, valamint az adatok elemzésében. 

A „digitális katona” testre telepített szenzorokat visel, az adatokat az MI képes értelmezni, és lehetőség van ezek alapján akár a harctéri cselekmények háromdimenziós nyomon követésére is.

A miniszter szólt az autonóm rendszerek szerepéről is, mint például a Magyar Hadsereg által alkalmazott HERO cirkáló lőszercsalád, amely képes az autonóm célazonosításra, a cél követésére és alkalmas felderítő adatszolgáltatásra is. Jelezte: a mesterséges intelligencia szerepet kap a katonák kiképzésében is, a VR-szemüveggel olyan kiképzési környezetbe léphet be a katona, ahol kockázatmentesen és költséghatékonyan tud gyakorolni, az értékelés pedig sokkal precízebb, objektívebb. 

A logisztikában is fontos szerepet kap a mesterséges intelligencia, a Bakonyban létesített új logisztikai központban megvalósul a prediktív karbantartás és az AI-alapú készletgazdálkodás.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szólt a kihívásokról is, ezek között említette saját és a szövetségeseink által használt technológiák összehangolását. 

Hozzátette: haladni kell a technikai fejlesztésekkel, különben versenyhátrányba kerülünk.

Az autonóm fegyverrendszerek alkalmazása jogi és etikai dilemmákat is felvet. De bárhogy fejlődik is a technológia, az nem pótolhatja a jól kiképzett katonát. A jól kiképzett és felelőssége illetve képességei teljes tudatában lévő katona kell, hogy végső soron meghozza a döntéseket – jegyezte meg.

A miniszter elárulta azt is, hogy megkérdezte a ChatGPT-t a miniszter saját, gyakran használt szlogenjéről („A békéhez erő kell”). A mesterséges intelligencia értelmezése szerint „békét az erő ad, erőt az ész”. Építsünk egy precíziós hadsereget! – emelte ki a miniszter.

