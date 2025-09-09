A miniszter emlékeztetett: a magyar haderő fejlesztése 10–15 éve tart, vagyis korábban kezdődött, mint a régió többi országában, ami előnyt jelent. Abban, hogy ez az előny ne vesszen el, koncentrálni kell a digitalizációra és a mesterséges intelligencia alkalmazására.

Ez biztosítja, hogy megmaradjon az előny, ami számunkra védelmet, életet, biztonságot jelent

– tette hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszél az AI Summit 2025 konferencián Budapesten, 2025. szeptember 9-én (fotó: HM Sajtó)

Mint mondta, folyamatosan érkeznek be a „zöld vasak”, a modern haditechnikai eszközök, amelyek felváltják a korábbi, analóg technikai eszközöket. Ezek kezeléséhez rendelkezésre áll a megújult szellemiségű, fiatalabb állomány és elkezdődött a hadsereg digitalizációja is. Kiemelte:

a cél az, hogy a Magyar Honvédség a régió meghatározó hadereje legyen.

A miniszter felsorolta azokat a területeket, ahol a hadsereg felhasználhatja a mesterséges intelligenciát.

Említette a digitális hadszínteret, ahol a vezetői döntések támogatásában van, lehet szerepe az AI-nak, valamint az adatok elemzésében.

A „digitális katona” testre telepített szenzorokat visel, az adatokat az MI képes értelmezni, és lehetőség van ezek alapján akár a harctéri cselekmények háromdimenziós nyomon követésére is.

A miniszter szólt az autonóm rendszerek szerepéről is, mint például a Magyar Hadsereg által alkalmazott HERO cirkáló lőszercsalád, amely képes az autonóm célazonosításra, a cél követésére és alkalmas felderítő adatszolgáltatásra is. Jelezte: a mesterséges intelligencia szerepet kap a katonák kiképzésében is, a VR-szemüveggel olyan kiképzési környezetbe léphet be a katona, ahol kockázatmentesen és költséghatékonyan tud gyakorolni, az értékelés pedig sokkal precízebb, objektívebb.