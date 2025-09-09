A miniszter emlékeztetett: a magyar haderő fejlesztése 10–15 éve tart, vagyis korábban kezdődött, mint a régió többi országában, ami előnyt jelent. Abban, hogy ez az előny ne vesszen el, koncentrálni kell a digitalizációra és a mesterséges intelligencia alkalmazására.
Ez biztosítja, hogy megmaradjon az előny, ami számunkra védelmet, életet, biztonságot jelent
– tette hozzá.
Mint mondta, folyamatosan érkeznek be a „zöld vasak”, a modern haditechnikai eszközök, amelyek felváltják a korábbi, analóg technikai eszközöket. Ezek kezeléséhez rendelkezésre áll a megújult szellemiségű, fiatalabb állomány és elkezdődött a hadsereg digitalizációja is. Kiemelte:
a cél az, hogy a Magyar Honvédség a régió meghatározó hadereje legyen.
A miniszter felsorolta azokat a területeket, ahol a hadsereg felhasználhatja a mesterséges intelligenciát.
Említette a digitális hadszínteret, ahol a vezetői döntések támogatásában van, lehet szerepe az AI-nak, valamint az adatok elemzésében.
A „digitális katona” testre telepített szenzorokat visel, az adatokat az MI képes értelmezni, és lehetőség van ezek alapján akár a harctéri cselekmények háromdimenziós nyomon követésére is.
A miniszter szólt az autonóm rendszerek szerepéről is, mint például a Magyar Hadsereg által alkalmazott HERO cirkáló lőszercsalád, amely képes az autonóm célazonosításra, a cél követésére és alkalmas felderítő adatszolgáltatásra is. Jelezte: a mesterséges intelligencia szerepet kap a katonák kiképzésében is, a VR-szemüveggel olyan kiképzési környezetbe léphet be a katona, ahol kockázatmentesen és költséghatékonyan tud gyakorolni, az értékelés pedig sokkal precízebb, objektívebb.
A logisztikában is fontos szerepet kap a mesterséges intelligencia, a Bakonyban létesített új logisztikai központban megvalósul a prediktív karbantartás és az AI-alapú készletgazdálkodás.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szólt a kihívásokról is, ezek között említette saját és a szövetségeseink által használt technológiák összehangolását.
Hozzátette: haladni kell a technikai fejlesztésekkel, különben versenyhátrányba kerülünk.
Az autonóm fegyverrendszerek alkalmazása jogi és etikai dilemmákat is felvet. De bárhogy fejlődik is a technológia, az nem pótolhatja a jól kiképzett katonát. A jól kiképzett és felelőssége illetve képességei teljes tudatában lévő katona kell, hogy végső soron meghozza a döntéseket – jegyezte meg.
A miniszter elárulta azt is, hogy megkérdezte a ChatGPT-t a miniszter saját, gyakran használt szlogenjéről („A békéhez erő kell”). A mesterséges intelligencia értelmezése szerint „békét az erő ad, erőt az ész”. Építsünk egy precíziós hadsereget! – emelte ki a miniszter.