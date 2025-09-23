A Közép-európai Védelmi Együttműködés nem pusztán védelempolitikai fórum, hanem olyan keret, amelyben a régió országai közösen keresnek válaszokat a biztonsági kihívásokra – tájékoztatott Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter, közösségi média bejegyzésben.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Európa biztonsága közös felelősségünk!

Fotó: Kormány Gábor

A miniszter jelezte, a fórumot 2010-ben osztrák partnereikkel azért hozták létre, hogy előmozdítsák a Nyugat-Balkán integrációját. Azonban, ahogy fogalmazott:

„2015 óta az illegális migráció is központi kérdéssé vált. Ez a feladat ma, a migrációs válság tizedik évfordulóján különösen aktuális, miközben a déli mellett a keleti irányból jelentkező fenyegetések is újabb lépéseket követelnek.”

Szalay-Bobrovniczky: Térségünk biztonsága egységes és oszthatatlan

A jövőbeni tervekkel kapcsolatban a miniszter hangsúlyozta: kiemelt fontosságú, hogy az uniós SAFE program valódi lehetőséget kínáljon a közép-európai régió védelmi képességeinek megerősítésére.

Azt is hozzátette, ebbe a folyamatba a Nyugat-Balkán országait is be kell vonni.

„Térségünk biztonsága egységes és oszthatatlan”

– tette hozzá.