Szalay-Bobrovniczky: Európa biztonságát csak a nyugat-balkáni országokkal lehet garantálni

Közép-Európa biztonsága egy és oszthatatlan, csak összefogva tudunk sikeresen szembenézni a kor kihívásaival – jelentette ki a honvédelmi miniszter Pozsonyban. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kedden a Közép-európai Védelmi Együttműködés (CEDC) ülésén vett részt.
Szalay-Bobrovniczky KristófPozsonyhonvédelmi miniszter

A Közép-európai Védelmi Együttműködés nem pusztán védelempolitikai fórum, hanem olyan keret, amelyben a régió országai közösen keresnek válaszokat a biztonsági kihívásokra.

Magyarország teljes szolidaritással áll az érintett szövetségesei mellett. Ezek az esetek is rávilágítanak arra, hogy az eszkaláció milyen súlyos kockázatokat hordoz, 

ezért kell minden erőnkkel támogatnunk az amerikai béketörekvéseket” 

– tette hozzá a politikus.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Pozsonyban, a Közép-európai Védelmi Együttműködés (CEDC) ülésén (Fotó: Kormány Gábor/HM Sajtó) 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf keddi Facebook-bejegyzésében kitért arra, hogy a Közép-európai Védelmi Együttműködést 2010-ben az osztrák partnerekkel azért hozták létre, hogy előmozdítsák a Nyugat-Balkán integrációját, de 2015 óta az illegális migráció vált központi kérdéssé. 

Ez a feladat ma, a migrációs válság 10. évfordulóján különösen aktuális, miközben a déli mellett a keleti irányból jelentkező fenyegetések is újabb lépéseket követelnek” 

– írta a miniszter.

Hozzátette: kiemelt fontosságú, hogy az uniós SAFE program valódi lehetőséget kínáljon a közép-európai régió védelmi képességeinek megerősítésére, amely folyamatba a Nyugat-Balkán országait is be kell vonni. Térségünk biztonsága egységes és oszthatatlan.

 

