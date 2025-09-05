Hírlevél

Szalay-Bobrovnicky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a békéhez erő kell – elindult az Adaptive Hussars 2025

Hajmáskéren tartott látványos bemutatót a Magyar Honvédség az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat kezdő, bemutató részeként. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közlése szerint a most kezdődő, hathetes hadgyakorlat a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb és legösszetettebb, amely megmutatja, milyen képességeket ért el a Magyar Honvédség az elmúlt években.
A Veszprém vármegyei Hajmáskéren pénteken vasúti lerakodási műveletet mutatott be a honvédség Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter jelenlétében.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a hadgyakorlat megmutatja a Magyar Honvédség képességeit.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Lynx gyalogsági harcjárművek harcszerű vasúti lerakodásának bemutatóján a hajmáskéri vasútállomáson.  Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség


Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a hadgyakorlat demonstrálja a Magyar Honvédség új képességeit

Hódmezővásárhelyről átszállított Lynx gyalogsági harcjárműveket emeltek le a szerelvényről földi és légi biztosítás mellett, miközben egy szimulált dróntámadást is elhárítottak.

Hajmáskér, 2025. szeptember 5. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Lynx gyalogsági harcjárművek harcszerű vasúti lerakodásának bemutatóján a hajmáskéri vasútállomáson 2025. szeptember 5-én. Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat keretében tartott bemutatón Hódmezővásárhelyről áttelepült Lynx harcjárműveket rakodtak le egy vasúti szerelvényről földi és légi biztosítás mellett, valamint szimuláltak egy ellenséges dróntámadást. MTI/Szigetváry Zsolt
Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat keretében tartott bemutatón Hódmezővásárhelyről áttelepült Lynx harcjárműveket rakodtak le egy vasúti szerelvényről földi és légi biztosítás mellett, valamint szimuláltak egy ellenséges dróntámadást. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a helyszínen hangsúlyozta: 

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat demonstrálja azt a képességet, ahová a Magyar Honvédség eljutott.”

A miniszter kiemelte, hogy a NATO keretek között zajló gyakorlat összhaderőnemi és összkormányzati jellegű. Ez azt jelenti, hogy a honvédség minden alakulata és eszköze részt vesz, miközben a közigazgatással és a kormányzattal is összehangoltan dolgoznak - ahogy egy valódi védelem esetén is történne.

A hathetes hadgyakorlaton mintegy 22 ezer katona, hivatásos és tartalékos egyaránt részt vesz az ország több pontján, helikopterek, útlezárások és különböző műveletek bevonásával. A gyakorlat többnemzeti jellegét erősíti a szlovák és amerikai katonák részvétele is.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a hadgyakorlattal kapcsolatos Facebook-videó üzenetében pedig azt külön kiemelte, hogy a 22 ezer katona közös gyakorlatozásához a lakosság megértését kéri: 

Az ország több pontján majd lehet látni helikoptereket körözni, útelzárások lesznek, mozogni fog a hadsereg, de ez a feltétele annak, hogy a magyar emberek biztonságban érezhessék magukat, hogy minden eshetőségre felkészültek legyünk. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát.”

 

