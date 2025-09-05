Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a békéhez erő kell – elindult az Adaptive Hussars 2025

A Veszprém vármegyei Hajmáskéren pénteken vasúti lerakodási műveletet mutatott be a honvédség Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter jelenlétében.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Lynx gyalogsági harcjárművek harcszerű vasúti lerakodásának bemutatóján a hajmáskéri vasútállomáson. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség



Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a hadgyakorlat demonstrálja a Magyar Honvédség új képességeit

Hódmezővásárhelyről átszállított Lynx gyalogsági harcjárműveket emeltek le a szerelvényről földi és légi biztosítás mellett, miközben egy szimulált dróntámadást is elhárítottak.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a helyszínen hangsúlyozta:

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat demonstrálja azt a képességet, ahová a Magyar Honvédség eljutott.”

A miniszter kiemelte, hogy a NATO keretek között zajló gyakorlat összhaderőnemi és összkormányzati jellegű. Ez azt jelenti, hogy a honvédség minden alakulata és eszköze részt vesz, miközben a közigazgatással és a kormányzattal is összehangoltan dolgoznak - ahogy egy valódi védelem esetén is történne.

A hathetes hadgyakorlaton mintegy 22 ezer katona, hivatásos és tartalékos egyaránt részt vesz az ország több pontján, helikopterek, útlezárások és különböző műveletek bevonásával. A gyakorlat többnemzeti jellegét erősíti a szlovák és amerikai katonák részvétele is.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a hadgyakorlattal kapcsolatos Facebook-videó üzenetében pedig azt külön kiemelte, hogy a 22 ezer katona közös gyakorlatozásához a lakosság megértését kéri: