Fokozódó feszültség: Magyarország és Ukrajna között, újabb vita robbant ki

Magyarország a NATO-val egyeztetve erősítette meg a keleti légteret

A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint Magyarországon október közepéig zajlik az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül, amelyről nemcsak a szövetséges országok, hanem Ukrajna is folyamatos tájékoztatást kap. A kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét, így minden művelet a NATO-val egyeztetve zajlik.