Fokozódó feszültség: Magyarország és Ukrajna között, újabb vita robbant ki

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentésére.
A Magyar Honvédség nem hajtott végre drónrepülést ukrán területen, és ilyen utasítást nem is kapott”
– hangsúlyozta miniszter.
Hozzátette továbbá, hogy az ukrán féltől sem érkezett hivatalos tájékoztatás ilyen esetről, noha a két ország folyamatos kapcsolatban áll.
A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint Magyarországon október közepéig zajlik az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül, amelyről nemcsak a szövetséges országok, hanem Ukrajna is folyamatos tájékoztatást kap. A kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét, így minden művelet a NATO-val egyeztetve zajlik.