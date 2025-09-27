Hírlevél

Rendkívüli

Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Fokozódó feszültség: Magyarország és Ukrajna között, újabb vita robbant ki

A honvédelmi miniszter határozottan cáfolta Volodimir Zelenszkij állítását, miszerint magyar katonai drón repült volna ukrán terület fölé. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Magyar Honvédség erre utasítást sem kapott.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentésére. 

Szalay Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf határozottan cáfolta az ukrán elnök vádjait
Fotó: MTI

A Magyar Honvédség nem hajtott végre drónrepülést ukrán területen, és ilyen utasítást nem is kapott” 

– hangsúlyozta miniszter. 

Hozzátette továbbá, hogy az ukrán féltől sem érkezett hivatalos tájékoztatás ilyen esetről, noha a két ország folyamatos kapcsolatban áll.

Honvédelmi miniszter: Biztonságunk a garanciája az Adaptive Hussars 2025 NATO-gyakorlat – galéria

Magyarország a NATO-val egyeztetve erősítette meg a keleti légteret

A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint Magyarországon október közepéig zajlik az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül, amelyről nemcsak a szövetséges országok, hanem Ukrajna is folyamatos tájékoztatást kap. A kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét, így minden művelet a NATO-val egyeztetve zajlik.

