Nincs európai biztonság Magyarország nélkül – drónfalat épít a honvédség

A Magyar Honvédség időben meghozta a szükséges intézkedéseket, és ma már minden nap éles riasztásban vesznek részt a légierő Gripen-pilótái a határ védelmében – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf, az Európai Unió védelmi biztosa által összehívott videokonferenciát követően.
Magyarország nélkül nem lehet hatékony drónfalat építeni Európa keleti határán”
– szögezte le Szalay Bobrovniczky Kristóf.
A miniszter szerint a honvédség rendelkezésére állnak a legmodernebb eszközök, hogy megakadályozzák a drónbehatolásokat.
Idejében kezdtük el és megfelelő eszközökkel fejlesztjük drónképességeinket – mert számunkra a magyar emberek védelme a legfontosabb. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát”
– mondta a miniszter, aki szerint Magyarország az uniós keleti szárny egyik legfontosabb védelmi bástyája.