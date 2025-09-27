Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Katasztrófa fenyeget: orosz nukleáris tengeralattjáró sodródik a robbanás felé

Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Nincs európai biztonság Magyarország nélkül – drónfalat épít a honvédség

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A honvédelmi miniszter szerint Magyarország kulcsszerepet játszik az uniós drónvédelemben. Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett, a keleti határ védelme érdekében időben fejlesztették a honvédség képességeit, ma pedig már radarokkal és állandó készenlétben lévő Gripen-pilótákkal védik a magyar légteret.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovniczky KristófMagyar Honvédség (MH)keleti szárnydrónvédelembehatolásGripenEurópai Unió

A Magyar Honvédség időben meghozta a szükséges intézkedéseket, és ma már minden nap éles riasztásban vesznek részt a légierő Gripen-pilótái a határ védelmében – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf, az Európai Unió védelmi biztosa által összehívott videokonferenciát követően.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyarország nélkül nem lehet hatékony drónfalat építeni Európa keleti határán
Forrás: MH Sajtó

Magyarország nélkül nem lehet hatékony drónfalat építeni Európa keleti határán” 

– szögezte le Szalay Bobrovniczky Kristóf.

Fokozódó feszültség: Magyarország és Ukrajna között újabb vita robbant ki

Radarok, drónvédelem, folyamatos készenlét

A miniszter szerint a honvédség rendelkezésére állnak a legmodernebb eszközök, hogy megakadályozzák a drónbehatolásokat. 

Idejében kezdtük el és megfelelő eszközökkel fejlesztjük drónképességeinket – mert számunkra a magyar emberek védelme a legfontosabb. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát” 

– mondta a miniszter, aki szerint Magyarország az uniós keleti szárny egyik legfontosabb védelmi bástyája. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!