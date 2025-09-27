Nincs európai biztonság Magyarország nélkül – drónfalat épít a honvédség

Radarok, drónvédelem, folyamatos készenlét

A miniszter szerint a honvédség rendelkezésére állnak a legmodernebb eszközök, hogy megakadályozzák a drónbehatolásokat.

Idejében kezdtük el és megfelelő eszközökkel fejlesztjük drónképességeinket – mert számunkra a magyar emberek védelme a legfontosabb. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát”

– mondta a miniszter, aki szerint Magyarország az uniós keleti szárny egyik legfontosabb védelmi bástyája.