Szalay-Bobrovniczky szerint a Tisza-adó milliárdokat venne ki a katonák zsebeből!

A Tisza Párt kiszivárgott adótervei alapján a legénységi állomány tagjai nem akárhogyan érintenék a katonák pénztárcáját: Szalay-Bobrovniczky Kristóf a csütörtöki Harcosok Órájában arról beszélt, hogy évente átlagosan 476 ezer forintot veszítenének, a tábornokok esetében pedig a veszteség mértéke még ennél is sokkal magasabb lenne.

Szalay Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Harcosok Órájában

Forrás: Facebook

Ez a képtelenség, ha megvalósulna, 17 milliárd forintot venne ki a honvédelmi ágazatban dolgozók zsebéből”

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy Magyar Péter pártjának adóemelési szándékához immár kétség sem férhet. Ugyanakkor, a jelek szerint nem mindenki ellenzi a Tisza Párt tervét: a közvélemény-kutatások mutatják is, hogy a baloldali szavazóiknak egy nagy része progresszív adót szeretne, ami lényegében adóemelés.