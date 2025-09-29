Szalay-Bobrovniczky szerint a Tisza-adó milliárdokat venne ki a katonák zsebeből!

A Tisza Párt kiszivárgott adótervei alapján a legénységi állomány tagjai nem akárhogyan érintenék a katonák pénztárcáját: Szalay-Bobrovniczky Kristóf a csütörtöki Harcosok Órájában arról beszélt, hogy évente átlagosan 476 ezer forintot veszítenének, a tábornokok esetében pedig a veszteség mértéke még ennél is sokkal magasabb lenne.
Ez a képtelenség, ha megvalósulna, 17 milliárd forintot venne ki a honvédelmi ágazatban dolgozók zsebéből”
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy Magyar Péter pártjának adóemelési szándékához immár kétség sem férhet. Ugyanakkor, a jelek szerint nem mindenki ellenzi a Tisza Párt tervét: a közvélemény-kutatások mutatják is, hogy a baloldali szavazóiknak egy nagy része progresszív adót szeretne, ami lényegében adóemelés.
Senki sem gondolhatja, hogy a Tisza-féle adóemelések csak a katonák juttatásait nyirbálná mef: mint ahogy a miniszter részletesen tájékozttott, a honvédelmi alkalmazottak esetében évi 200 ezer forintos, az altisztek esetében 600 ezer forintos, a főtisztek esetében 1,5 milliós, a tábornokoknál pedig csaknem 4 millió forintos veszteséget jelentene a Tisza-adó. Szalay-Bobrovniczky szerint ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a baloldal adópolitikája drasztikus terheket róna a honvédelmi dolgozókra, amit a kormány elfogadhatatlannak tart.