Rendkívüli

Háborúra készülnek? Megkezdték a tartalékos katonák behívását

Tisza-adó

Szalay-Bobrovniczky szerint a Tisza-adó milliárdokat venne ki a katonák zsebeből!

A honvédelmi miniszter szerint teljesen egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt adót akar emelni, ami 2026-ra több milliárd forint veszteséget róna a katonákra és a honvédelmi alkalmazottakra. Szalay-Bobrovniczky Kristóf részletekbe menően ecsetelte, hogy a katonákra és a honvédelmi dolgozókra milyen megszorítás várna a Tisza Párt kormányzás alatt.
A Tisza Párt kiszivárgott adótervei alapján a legénységi állomány tagjai nem akárhogyan érintenék a katonák pénztárcáját: Szalay-Bobrovniczky Kristóf a csütörtöki Harcosok Órájában arról beszélt, hogy  évente átlagosan 476 ezer forintot veszítenének, a tábornokok esetében pedig a veszteség mértéke még ennél is sokkal magasabb lenne.

Szalay Bobrovniczky Kristóf
Szalay Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Harcosok Órájában
Forrás: Facebook

Ez a képtelenség, ha megvalósulna, 17 milliárd forintot venne ki a honvédelmi ágazatban dolgozók zsebéből” 

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy Magyar Péter pártjának adóemelési szándékához immár kétség sem férhet. Ugyanakkor, a jelek szerint nem mindenki ellenzi a Tisza Párt tervét: a közvélemény-kutatások mutatják is, hogy a baloldali szavazóiknak egy nagy része progresszív adót szeretne, ami lényegében adóemelés.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf nem finomkodott, kíméletlenül kimondta az igazságot – mutatjuk!

A teljes honvédséget sújtaná a Tisza-adó

Senki sem gondolhatja, hogy a Tisza-féle adóemelések csak a katonák juttatásait nyirbálná mef: mint ahogy a miniszter részletesen tájékozttott, a honvédelmi alkalmazottak esetében évi 200 ezer forintos, az altisztek esetében 600 ezer forintos, a főtisztek esetében 1,5 milliós, a tábornokoknál pedig csaknem 4 millió forintos veszteséget jelentene a Tisza-adó. Szalay-Bobrovniczky szerint ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a baloldal adópolitikája drasztikus terheket róna a honvédelmi dolgozókra, amit a kormány elfogadhatatlannak tart.

