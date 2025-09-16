Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Soha nem volt még ilyen erős a magyar–amerikai katonai partnerség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a megbeszélést követően a közösségi médiában kiemelte: „A magyar–amerikai katonai partnerség ma erősebb, mint valaha.” Hangsúlyozta, hogy a Magyar Honvédség és az Ohio Nemzeti Gárda több mint harmincéves együttműködése jelentős mértékben járult hozzá a hazai katonai képességek fejlesztéséhez és a tartalékos rendszer megerősítéséhez.

Matthew S. Woodruff dandártábornok (b) és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (j)

Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf/Facebook

Közös gyakorlatok, erősödő szövetség

Szalay-Bobrovniczky külön köszönetet mondott az Ohio Nemzeti Gárdának és Matthew S. Woodruff-nak az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatban nyújtott támogatásért, amely a két ország hadereje közötti együttműködés újabb fontos állomása volt. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar fél a jövőben is elkötelezett a partnerség további erősítése mellett, kiemelten a kiképzések és a tartalékos rendszer fejlesztésében.

A Magyar Honvédség elkötelezett abban, hogy ezt a szoros és eredményes partnerséget a jövőben is folytassa”

– fogalmazott.