Tisza Párt

Szalay-Bobrovniczky: Nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza tönkretegye a katonákat!

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Tisza Párt hatalomra kerülése esetén adót emelne és ezzel pénzt venne el a katonáktól, de nem fogjuk hagyni, hogy tönkretegyék a katonákat és a családjaikat – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán szerdán közzétett videójában.
Arra a kérdésre, hogy mit gondol a Tisza Párt adótervéről, Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: „reped a máz a Tisza-blöffön”. „Hiába üzenget a Ruszin nevű emberük folyamatosan a hadseregnek, hetet-havat ígérgetve, a valóság most jött elő” – fogalmazott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter debreceni a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola tanévnyitó ünnepségén, 2025. szeptember 1-jén (fotó: HM Sajtó)
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola tanévnyitó ünnepségén, 2025. szeptember 1-jén (fotó: HM Sajtó)

A miniszter kiemelte: 

A Tisza, ha hatalomra kerülne, adót fog emelni. És, ha adót fog emelni a Tisza, az pénzt venne el a magyar katonáktól, az állomány minden csoportjától, a legénységtől, az altisztektől és a főtisztektől egyaránt” 

– tette hozzá.

Katonának lenni a legszebb hivatás – kadétokat avattak Debrecenben

Később Gyurcsány Ferencet megidézve úgy fogalmazott: „itt jött el az igazság pillanata, bemondták, hogy mire készülnek. 

Hiába titkolóznak, hiába hazudoznak reggel, este meg éjjel, a legjobb baloldali hagyományokat folytatva.

Szerintük egy nyert választás után mindent lehet, de mi nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt tönkretegye a katonákat és a családjaikat” – jelentette ki a honvédelmi miniszter.

