Szalay-Bobrovniczky: Nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza tönkretegye a katonákat!

Arra a kérdésre, hogy mit gondol a Tisza Párt adótervéről, Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: „reped a máz a Tisza-blöffön”. „Hiába üzenget a Ruszin nevű emberük folyamatosan a hadseregnek, hetet-havat ígérgetve, a valóság most jött elő” – fogalmazott.
A miniszter kiemelte:
A Tisza, ha hatalomra kerülne, adót fog emelni. És, ha adót fog emelni a Tisza, az pénzt venne el a magyar katonáktól, az állomány minden csoportjától, a legénységtől, az altisztektől és a főtisztektől egyaránt”
– tette hozzá.
Később Gyurcsány Ferencet megidézve úgy fogalmazott: „itt jött el az igazság pillanata, bemondták, hogy mire készülnek.
Hiába titkolóznak, hiába hazudoznak reggel, este meg éjjel, a legjobb baloldali hagyományokat folytatva.
Szerintük egy nyert választás után mindent lehet, de mi nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt tönkretegye a katonákat és a családjaikat” – jelentette ki a honvédelmi miniszter.