Szalay-Bobrovniczky: Nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza tönkretegye a katonákat!

Később Gyurcsány Ferencet megidézve úgy fogalmazott: „itt jött el az igazság pillanata, bemondták, hogy mire készülnek.

Hiába titkolóznak, hiába hazudoznak reggel, este meg éjjel, a legjobb baloldali hagyományokat folytatva.

Szerintük egy nyert választás után mindent lehet, de mi nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt tönkretegye a katonákat és a családjaikat” – jelentette ki a honvédelmi miniszter.