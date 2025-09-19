Hírlevél

Rendkívüli

Kiderült a titok: Donald Trump ezt ajánlotta fel Zelenszkijnek a békékért cserébe

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook-videóban üzent Ruszin-Szendi Romulusznak, aki vitázni akart vele. A miniszter keményen fogalmazott, és kitért Ruszin-Szendi nemrég történt fegyverbotrányára is, amikor maroklőfegyvert tartott magánál a Tisza Párt egy rendezvényen.
Szalay-Bobrovniczky KristóffegyverbotrányRuszin-Szendi Romuluszminiszter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-videóban reagált arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz vitázni szeretett volna vele.

Szalay Bobrovniczky Kristóf
Szalay Bobrovniczky Kristóf kemény üzenetet küldött Ruszin-Szendi Romulusznak. Fotó: MTI

Fegyverbotrány a Tisza Párt rendezvényén

A honvédelmi miniszter kitért Ruszin-Szendi legutóbbi botrányára: a politikus egy tiszás rendezvényen maroklőfegyvert tartott magánál, ami széles körű felháborodást váltott ki. Szalay-Bobrovniczky szerint ez az eset minden jóérzésű ember számára elfogadhatatlan.

Szalay-Bobrovniczky: „Na de mégis miről akar vitázni, Ruszin úr?”

A videóban a miniszter világossá tette, hogy a haderő és a közbiztonság védelme mindenek felett áll, Ruszin-Szendi botrányainak lassan se szeri, se száma, és a politikai vitát semmilyen körülmények között nem szabad fegyveres emberkedéssel kísérni. A honvédelmi tárca vezetője szerint Ruszin-Szendi magatartása példátlan és elítélendő.

 

