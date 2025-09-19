Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-videóban reagált arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz vitázni szeretett volna vele.
A honvédelmi miniszter kitért Ruszin-Szendi legutóbbi botrányára: a politikus egy tiszás rendezvényen maroklőfegyvert tartott magánál, ami széles körű felháborodást váltott ki. Szalay-Bobrovniczky szerint ez az eset minden jóérzésű ember számára elfogadhatatlan.
A videóban a miniszter világossá tette, hogy a haderő és a közbiztonság védelme mindenek felett áll, Ruszin-Szendi botrányainak lassan se szeri, se száma, és a politikai vitát semmilyen körülmények között nem szabad fegyveres emberkedéssel kísérni. A honvédelmi tárca vezetője szerint Ruszin-Szendi magatartása példátlan és elítélendő.