Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-videóban reagált arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz vitázni szeretett volna vele.

Szalay Bobrovniczky Kristóf kemény üzenetet küldött Ruszin-Szendi Romulusznak. Fotó: MTI

Fegyverbotrány a Tisza Párt rendezvényén

A honvédelmi miniszter kitért Ruszin-Szendi legutóbbi botrányára: a politikus egy tiszás rendezvényen maroklőfegyvert tartott magánál, ami széles körű felháborodást váltott ki. Szalay-Bobrovniczky szerint ez az eset minden jóérzésű ember számára elfogadhatatlan.

Szalay-Bobrovniczky: „ Na de mégis miről akar vitázni, Ruszin úr?”

A videóban a miniszter világossá tette, hogy a haderő és a közbiztonság védelme mindenek felett áll, Ruszin-Szendi botrányainak lassan se szeri, se száma, és a politikai vitát semmilyen körülmények között nem szabad fegyveres emberkedéssel kísérni. A honvédelmi tárca vezetője szerint Ruszin-Szendi magatartása példátlan és elítélendő.