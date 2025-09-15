Szánthó Miklós: Ha nem vigyázunk, egy pillanat alatt elveszíthetjük a biztonságot

Szánthó Miklós a röszkei határátkelőnél elkészített Facebook videós üzenetében emlékeztetett arra, hogy tíz éve, 2015 szeptemberében történt az úgynevezett röszkei csata, amikor migránsok tömegei erőszakkal próbálták áttörni a magyar határt.
Ez itt egy kerítés, és egy ilyet, vagy ennél azért egy picit nagyobbat rohamoztak meg a migránshordák 10 évvel ezelőtt Röszkénél, de Magyarország megvédte és azóta is megvédi a határait”
– mondta.
A főigazgató párhuzamot vont a hétköznapi emberek életével is.
Mindenki gondoljon bele abba, milyen lenne az, ha napi egymillió forint bírságot kellene fizetnie csak azért, mert kerítést húzott fel a háza elé. Magyarországra ez a helyzet Brüsszel miatt, ahol a védekezést büntetik.”
Szánthó Miklós ugyanakkor kiemelte, hogy a magyar határ védelme még a tetemes uniós bírság kifizetését is megéri.
„Magyarországot Brüsszel a mai napig egymillió euróra bírságolja, csak azért, mert kerítést húzott fel és ezzel védi a hazát.
Őszintén szólva ez még mindig bőven megéri. A migráció miatt Nyugat-Európa ugyanis elesett, Magyarország viszont biztonságos hely”
– mondta el az Alapjogokért Központ vezetője, hozzátéve, hogy Nyugat-Európában a migráció miatt mindennapossá váltak a robbantások, zavargások és erőszakos cselekmények.
A főigazgató kiemelte, hogy szeptember 16-án lesz a röszkei csata évfordulója, amely szerinte emlékeztető arra, hogy a határok védelme nem egy múltbéli kérdés, hanem jelenlegi és jövőbeni feladat is.
Holnap, szeptember 16-án, a röszkei csata 10 éves évfordulóján újra mindenki figyelje a röszkei határátkelőt”
- zárta üzenetét Szánthó Miklós.