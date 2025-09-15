Hírlevél

Rendkívüli

Drámai fordulat az ukrajnai konfliktusban: Oroszország lehet a háború nyertese?

illegális migráció

Szánthó Miklós: Ha nem vigyázunk, egy pillanat alatt elveszíthetjük a biztonságot

Az Alapjogokért Központ főigazgatója új videós bejegyzésében a röszkei csata 10. évfordulója kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország egy évtizede védi Európa határait az illegális migrációval szemben, de Brüsszel még ma is bünteti hazánkat emiatt. „Magyarországot Brüsszel a mai napig egymillió euróra bírságolja csak azért, mert kerítést húzott fel és ezzel védi a hazát. Őszintén szólva ez még mindig bőven megéri” – fogalmazott Szánthó Miklós.
illegális migrációBrüsszelhatárvédelemSzánthó MiklóshatárkerítésAlapjogokért Központ

Szánthó Miklós a röszkei határátkelőnél elkészített Facebook videós üzenetében emlékeztetett arra, hogy tíz éve, 2015 szeptemberében történt az úgynevezett röszkei csata, amikor migránsok tömegei erőszakkal próbálták áttörni a magyar határt. 

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ (AK) főigazgatója az AK sajtótájékoztatóján az intézet budapesti székházában, 2025. január 30-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Szánthó Miklós: a határok védelme még a bírság kifizetését is megéri

Ez itt egy kerítés, és egy ilyet, vagy ennél azért egy picit nagyobbat rohamoztak meg a migránshordák 10 évvel ezelőtt Röszkénél, de Magyarország megvédte és azóta is megvédi a határait”

– mondta.

A főigazgató párhuzamot vont a hétköznapi emberek életével is.

Mindenki gondoljon bele abba, milyen lenne az, ha napi egymillió forint bírságot kellene fizetnie csak azért, mert kerítést húzott fel a háza elé. Magyarországra ez a helyzet Brüsszel miatt, ahol a védekezést büntetik.”

Szánthó Miklós ugyanakkor kiemelte, hogy a magyar határ védelme még a tetemes uniós bírság kifizetését is megéri.

„Magyarországot Brüsszel a mai napig egymillió euróra bírságolja, csak azért, mert kerítést húzott fel és ezzel védi a hazát. 

Őszintén szólva ez még mindig bőven megéri. A migráció miatt Nyugat-Európa ugyanis elesett, Magyarország viszont biztonságos hely”

– mondta el az Alapjogokért Központ vezetője, hozzátéve, hogy Nyugat-Európában a migráció miatt mindennapossá váltak a robbantások, zavargások és erőszakos cselekmények. 

A főigazgató kiemelte, hogy szeptember 16-án lesz a röszkei csata évfordulója, amely szerinte emlékeztető arra, hogy a határok védelme nem egy múltbéli kérdés, hanem jelenlegi és jövőbeni feladat is. 

Holnap, szeptember 16-án, a röszkei csata 10 éves évfordulóján újra mindenki figyelje a röszkei határátkelőt”

- zárta üzenetét Szánthó Miklós.

 

 

