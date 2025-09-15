Szánthó Miklós: Ha nem vigyázunk, egy pillanat alatt elveszíthetjük a biztonságot

Szánthó Miklós a röszkei határátkelőnél elkészített Facebook videós üzenetében emlékeztetett arra, hogy tíz éve, 2015 szeptemberében történt az úgynevezett röszkei csata, amikor migránsok tömegei erőszakkal próbálták áttörni a magyar határt.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ (AK) főigazgatója az AK sajtótájékoztatóján az intézet budapesti székházában, 2025. január 30-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Szánthó Miklós: a határok védelme még a bírság kifizetését is megéri

Ez itt egy kerítés, és egy ilyet, vagy ennél azért egy picit nagyobbat rohamoztak meg a migránshordák 10 évvel ezelőtt Röszkénél, de Magyarország megvédte és azóta is megvédi a határait”

– mondta.

A főigazgató párhuzamot vont a hétköznapi emberek életével is.

Mindenki gondoljon bele abba, milyen lenne az, ha napi egymillió forint bírságot kellene fizetnie csak azért, mert kerítést húzott fel a háza elé. Magyarországra ez a helyzet Brüsszel miatt, ahol a védekezést büntetik.”

Szánthó Miklós ugyanakkor kiemelte, hogy a magyar határ védelme még a tetemes uniós bírság kifizetését is megéri.