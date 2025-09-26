Hírlevél

Rendkívüli

Megszólalt Putyin, amit mondott, az mindenkit meglepett

álhírbotrány

Szánthó Miklós másfél percben elmagyarázta a Szőlő utcai álhírbotrány lényegét

„Az egész Szőlő utcai rágalomcunami egy pitiáner sajtóösszeesküvés. A cél a közbizalom aláásásával megbillenteni a jobboldalt, hogy jövőre majd jöhessen egy brüsszelita tiszás kormány” – fejtette ki az Alapjogokért Központ főigazgatója egy pénteki reels-videóban.
álhírbotránygyermekotthonrágalomhadjáratSzánthó Miklóshamis vád

A balos sajtó elkezd kreálni egy ilyen rágalomhadjáratot a Szőlő utcai ügy kapcsán, nyilvánvalóan csak azért, mert a Tiszára elkezdett ráégni az adóemeléses történet, és valamivel el kellett terelni a figyelmet. Kisült, hogy az egész egy rohadt nagy hazugság. 

CPAC konferencia 2025, CPACkonferencia, Szánthó Miklós, SzánthóMiklós
Szánthó Miklós nem kertelt. (kép forrása: YouTube) 

Az ügynek nincsen kiskorú érintettje, nincsen politikus érintettje, nincsen semmiféle Zsolti bácsi, a csávó a Szőlő utcai javítóintézet, azaz nem gyermekotthon vezetője, ellene van büntetőeljárás folyamatban, de azért, mert nagykorú nőket futtatott prosiként

 – hangsúlyozta Szánthó Miklós, aki alig másfél percben összefoglalta, miért alaptalanok a vádak a Szőlő utcai javítóintézet vonatkozásában.

Orbán: Aki pedofil bűncselekménnyel vádaskodik minden alap nélkül, azt súlyosan meg kell büntetni

Szánthó Miklós rendet tesz a fejekben

Az Alapjogokért Központ vezetője úgy folytatta: kiderült, hogy a forrásaik ez a Káncz Csaba, meg Kuslits Gábor, azok fullra kamuztak, és miután kiderül, nem az, hogy a fülüket, farkukat behúznák és kussolnának, újra támadnak".

Szánthó Miklós szerint azzal kötekednek, hogy nem megfelelő a felhatalmazása az igazságügyi miniszternek, hogy kivizsgálja ezt az ügyet, és elkezdik használni azt a rákosista taktikát, hogy 

vádold meg az ellenfeledet azzal, amit te magad csinálsz. 

És most „jönnek ezzel a marhasággal”, hogy az egész rágalomhadjárat dolog az visszahull a Fideszre meg a jobboldalra.

Hát, rohadtul nem, ti kezdtétek ezt el! Ki volt az, aki behozta az okádék közbeszédet és szóhasználatot a magyar újságírásba? Ki volt az, aki elkezdte a pedofíliát relativizálni?”

Ki volt az, aki arról írt meg riportfilmeket csinált, hogy a BDSM, szadomazo kultúra milyen fantasztikus Magyarországon? 

Ti voltatok azok! És azt üzenem, gyenge minőségű emberek vagytok!”

– szögezte le Szánthó Miklós.

 

 

