Szánthó Miklós másfél percben elmagyarázta a Szőlő utcai álhírbotrány lényegét

A balos sajtó elkezd kreálni egy ilyen rágalomhadjáratot a Szőlő utcai ügy kapcsán, nyilvánvalóan csak azért, mert a Tiszára elkezdett ráégni az adóemeléses történet, és valamivel el kellett terelni a figyelmet. Kisült, hogy az egész egy rohadt nagy hazugság.
Az ügynek nincsen kiskorú érintettje, nincsen politikus érintettje, nincsen semmiféle Zsolti bácsi, a csávó a Szőlő utcai javítóintézet, azaz nem gyermekotthon vezetője, ellene van büntetőeljárás folyamatban, de azért, mert nagykorú nőket futtatott prosiként
– hangsúlyozta Szánthó Miklós, aki alig másfél percben összefoglalta, miért alaptalanok a vádak a Szőlő utcai javítóintézet vonatkozásában.
Az Alapjogokért Központ vezetője úgy folytatta: kiderült, hogy a forrásaik „ez a Káncz Csaba, meg Kuslits Gábor, azok fullra kamuztak, és miután kiderül, nem az, hogy a fülüket, farkukat behúznák és kussolnának, újra támadnak".
Szánthó Miklós szerint azzal kötekednek, hogy nem megfelelő a felhatalmazása az igazságügyi miniszternek, hogy kivizsgálja ezt az ügyet, és elkezdik használni azt a rákosista taktikát, hogy
vádold meg az ellenfeledet azzal, amit te magad csinálsz.
És most „jönnek ezzel a marhasággal”, hogy az egész rágalomhadjárat dolog az visszahull a Fideszre meg a jobboldalra.
Hát, rohadtul nem, ti kezdtétek ezt el! Ki volt az, aki behozta az okádék közbeszédet és szóhasználatot a magyar újságírásba? Ki volt az, aki elkezdte a pedofíliát relativizálni?”
Ki volt az, aki arról írt meg riportfilmeket csinált, hogy a BDSM, szadomazo kultúra milyen fantasztikus Magyarországon?
Ti voltatok azok! És azt üzenem, gyenge minőségű emberek vagytok!”
– szögezte le Szánthó Miklós.