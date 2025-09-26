Szánthó Miklós másfél percben elmagyarázta a Szőlő utcai álhírbotrány lényegét

Szánthó Miklós rendet tesz a fejekben

Az Alapjogokért Központ vezetője úgy folytatta: kiderült, hogy a forrásaik „ez a Káncz Csaba, meg Kuslits Gábor, azok fullra kamuztak, és miután kiderül, nem az, hogy a fülüket, farkukat behúznák és kussolnának, újra támadnak".

Szánthó Miklós szerint azzal kötekednek, hogy nem megfelelő a felhatalmazása az igazságügyi miniszternek, hogy kivizsgálja ezt az ügyet, és elkezdik használni azt a rákosista taktikát, hogy

vádold meg az ellenfeledet azzal, amit te magad csinálsz.

És most „jönnek ezzel a marhasággal”, hogy az egész rágalomhadjárat dolog az visszahull a Fideszre meg a jobboldalra.

Hát, rohadtul nem, ti kezdtétek ezt el! Ki volt az, aki behozta az okádék közbeszédet és szóhasználatot a magyar újságírásba? Ki volt az, aki elkezdte a pedofíliát relativizálni?”

Ki volt az, aki arról írt meg riportfilmeket csinált, hogy a BDSM, szadomazo kultúra milyen fantasztikus Magyarországon?

Ti voltatok azok! És azt üzenem, gyenge minőségű emberek vagytok!”

– szögezte le Szánthó Miklós.