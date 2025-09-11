Charlie Kirk kapta a Trumpnak szánt golyót

A Magyar Nemzet arról ír, hogy Szánthó Miklós a Facebook oldalán arra a következtetésre jutott Charlie Kirk meggyilkolása kapcsán, hogy a mainstreamtől eltérő politikai álláspont miatti uszító, életellenes stílus már rég itt van a mi szűkebb régiónkban is.

Szánthó Miklós szerint a politikai erőszak légköre a mi régiónkat is elérte, és Magyarország sem kivétel

Fotó: Youtube

Szánthó Miklós: Mi Magyarországon békében és nyugalomban szeretnénk élni

„Charlie Kirköt, amerikai jobboldali influenszert-véleményvezért tegnap megölték, merénylet áldozata lett egy egyetemi politikai fórumon. A golyó a nyakán találta el, életét a kórházban már nem bírták megmenteni. 31 éves volt, egy feleséget és két kisgyereket hagyott maga után”

– írta Facebook-bejegyzésében Szánthó Miklós.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója emlékeztetett: Kirk azzal vált ismertté, hogy a „Prove me wrong!” vitasorozattal járta az amerikai egyetemeket, ahol nyíltan, békésen, gyűlölködés nélkül védte a konzervatív-keresztény álláspontot. Mégis, több alkalommal vált célponttá, ahogy más jobboldali személyiségek is. Szánthó szerint a Black Lives Matter, a woke és a cancel culture térnyerése óta rendszeressé vált a nem progresszív nézeteket vallók megfélemlítése: lökdösések, bekiabálások, beszédek ellehetetlenítése.

Aztán az elnökválasztási kampányban volt egy sikertelen merényletkísérlet Trump ellen, de lehet, a neki szánt golyót most Charlie Kirk kapta meg”

– fogalmazott Szánthó, aki szerint mindez egy veszélyes trend része.

A főigazgató emlékeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merényletkísérletre, valamint Andrej Babiš cseh kormányfőjelölt elleni támadásra is. Úgy vélte, a politikai erőszak légköre a régiót is elérte, és Magyarország sem kivétel:

A balos sajtó számára mindig nagy elégedettségre ad okot a ‘mocskosfideszezés’ a koncerteken, amelyeken hol a miniszterelnök fejbe lövését imitálják, hol arról beszélnek, hogy mi lesz akkor, ha majd felakasztják.”

Szánthó szerint az efféle „művészi” provokációk előbb-utóbb a hétköznapi cselekedetekben tükröződnek: fenyegetések, verbális abúzus, megfélemlítés. Példaként említette, hogy egy konzervatív újságírót akasztással fenyegettek meg, és a védelmére kelő kismamát körbeállták.

A Tisza rendezvényein rendszeressé vált, hogy aki nem megfelelőt kérdez Magyar Pétertől, azt legalább verbálisan abuzálják. Ha ezt engedjük, ha normálisnak tekintjük és nem szólalunk fel, nem lesz hova hátrálni”

– figyelmeztetett.