Szánthó Miklós: Ha Magyar Péter jön, Brüsszel parancsai jönnek vele

Ha Magyarországon hatalomra kerül Magyar Péter, akkor ugyanazt a politikai korrupciót és szellemi romlást hajtja végre Brüsszel utasításaira, mint amit Donald Tusk tett Lengyelországban. Célja ugyanis Brüsszel érdekeinek kiszolgálása, vagyis adóemelés és a szociális, valamint a családtámogatások megvágása – közölte Szánthó Miklós a lengyelországi Karpacz-ban megrendezett Gazdasági Fórumon.

Szánthó Miklós a lengyelországi Karpaczban rendezett Gazdasági Fórumon.

Fotó: Alapjogokért Központ

Az Alapjogokért Központ főigazgatója, Szánthó Miklós is felszólalt a lengyelországi Karpacz-ban megrendezett Gazdasági Fórumon, ahol

élesen bírálta a brüsszeli globalista elit befolyását és annak közép-európai következményeit.

„Ez minden körülmények között szégyenletes, de egy olyan időszakban, amikor a woke imperium kontinensünket gazdasági, társadalmi és biztonsági összeomlás szélére sodorta, ez a viselkedés egyszerűen undorító.” – hangsúlyozta.

Szánthó Miklós a magyar politikai modellről is beszélt

Beszédében figyelmeztetett arra is, hogy Brüsszel vezetői ma egy olyan politikát folytatnak, amely a tagállamok érdekei helyett saját ideológiai céljaikat szolgálja, ennek példája Ukrajna uniós csatlakoztatásának erőltetése. Ez történik anélkül, hogy érdemi vita folyna arról, miként befolyásolná ez a lépés Európa biztonságát, gazdaságát vagy identitását.

„A történelemből nem tanulva nem a békét keresik, hanem a háború eszkalálását.”

– hívta fel a figyelmet a Brüsszel által folytatott politikára.

Emlékeztetett: Magyarország több mint másfél évtizede más utat választott. A magyar modell a munkára, a családra, a szuverenitásra és a nemzeti érdekek védelmére épül, nem pedig Brüsszel diktátumaira. Követendő példaként hozta fel Karol Nawrocki köztársasági elnökké választását is, aki a globalista nyomásgyakorlás ellenére is győzni tudott Lengyelországban.