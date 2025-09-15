Nem kérnek a magyarok a Tisza-csomagból

A Századvég arra hívja fel a figyelmet a legfrissebb közvélemény-kutatása kapcsán, hogy az elmúlt hetekben Magyar Péterék pártvezetésétől kiszivárgott hírekből az derült ki, hogy a Tisza Párt széles körű megszorításokra készül, de a választásig titokban tartaná őket. A párt alelnöke egy etyeki eseményen arra figyelmeztette a hallgatóságot, hogy az adóemelésről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak. Tarr Zoltán azt mondta, hogy először „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”. Egy másik kampányrendezvényen Surányi György pedig beszélt, hogy egyelőre nem javasolja a rezsicsökkentési program megkérdőjelezését, mert az „meleg dolog”, de a választás után elő lehet venni az ügyet. A Századvég legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a Tisza Pártnak ezeket a kiszivárgott megszorítási terveit a magyar szavazók döntő többsége elutasítja.

Százdvég: a Tisza Pártnak a kiszivárgott megszorítási terveit a magyar szavazók döntő többsége elutasítja. Kép: Századvég

Századvég: a választók egyértelműen elutasítják a Tisza-csomagot

A Századvég elemzése szerint a választók világosan látják, hogy a Tisza Párt tervei súlyosan rontanák a családok megélhetését. A párt többkulcsos adórendszert vezetne be: bruttó 416 ezer forintig maradna a 15 százalékos kulcs, efölött azonban 22 és 33 százalékos adót kellene fizetni. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók háromnegyede rosszul járna, még az átlagkereset alattiak többsége is.

A kutatás kiemeli: a Tisza emellett eltörölné legalább egymillió család, valamint több százezer édesanya és fiatal adókedvezményeit, amellyel sokak számára havi tízezres nagyságrendű veszteséget okozna.

A felmérés arra is kitér, hogy Magyar Péter augusztus 20-i beszédében egyértelművé tette: leválasztaná Magyarországot az orosz energiahordozókról. A Századvég számításai alapján ez az áram- és gázszámlák három és félszeres növekedéséhez vezetne, ami egy átlagos családnak évente 510 ezer forint többletkiadást jelentene. Az üzemanyagárak pedig ezer forint fölé emelkednének.

A Századvég felmérése szerint a választók egyértelmű üzenete:

a háromkulcsos adótervet tízből hét válaszadó elutasítja,

a családi adókedvezmények megszüntetésével 70 százalék nem ért egyet,

az édesanyák és fiatalok támogatásának kivezetését 65–68 százalék ellenzi,

az orosz energiahordozók betiltását pedig kétharmad utasítja el.