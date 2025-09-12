Társadalmi válságot okozna a Tisza Párt energiapolitikája

A Századvég részletes számításokat közölt a Tisza Párt energiaprogramjának hatásairól.

A Tisza Párt energiapolitikája súlyos válságba taszítaná a magyarokat, a Századvég elemzése szerint. (Illusztráció, forrás: Pixabay)

Ha a Tisza Párt betiltaná az orosz energiahordozókat, egy átlagos háztartás éves áram- és gázszámlája 510 ezer forinttal, az alacsony jövedelműeké pedig 540 ezer forinttal emelkedne.”

Ez a többlet a legtöbb magyar család számára kigazdálkodhatatlan terhet jelentene.

A legszegényebbek járnának a legrosszabbul

Az elemzés hangsúlyozza, hogy a rezsiprogram következményei nem egyformán érintenék a társadalmat:

A Tisza Párt energiaprogramja drasztikusan megemelné az áram- és gázárakat… a legtehetősebbeknek fájna legkevésbé, míg a legalacsonyabb jövedelmű kategóriában a számlák 540 ezer forinttal nőnének.”

A kutatók szerint éppen azok az emberek szenvednék meg leginkább a programot, akik ma is a legnehezebb helyzetben élnek.

Tömeges fizetésképtelenség fenyeget

A Századvég becslése szerint a Tisza energiaprogramja közel 1,2 millió háztartást taszítana fizetésképtelenségbe, vagyis több mint 2,8 millió ember nem tudná kifizetni a rezsiszámláit.

Ez a társadalom széles rétegeit érintené, és súlyos szociális válságot idézne elő.

A rezsicsökkentés bizonyított

Az elemzés emlékeztet arra, hogy a kormány által bevezetett rezsicsökkentés érezhetően javított a háztartások anyagi biztonságán:

A rezsicsökkentés előtt a háztartások közel negyede nem tudta időben rendezni a közüzemi számláit, 2024-re ez az arány 7 százalékra csökkent.”

A kutatók szerint egy ilyen eredményt felelőtlen energiapolitikai döntésekkel kockára tenni nem megengedhető.

Választás Brüsszel és a magyar családok között

A Századvég elemzése világosan fogalmaz:

Magyar Péter kettős nyomás alá helyezné a háztartásokat… drasztikusan megemelkednének a családok költségei.”

A kutatóintézet szerint a Tisza programja valójában nem a magyar embereket, hanem brüsszeli elvárásokat szolgálna ki – a hazai családok kárára.

A Századvég végső következtetése

A Századvég tanulmánya rávilágít: a Tisza Párt energiapolitikája nemcsak szakmailag megalapozatlan, hanem társadalmilag is katasztrofális következményekkel járna. Magyarország nem engedheti meg magának, hogy több millió ember létbiztonságát áldozza fel politikai kísérletezésért. A rezsicsökkentés bizonyított, a Tisza programja viszont veszélyt jelent.