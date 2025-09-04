Szembe jött a valóság: a Tisza gazdasági szakembere szerint felelőtlenség a párt áfacsökkentési terve

Dálnoki Áron a párt nagy port kavart etyeki fórumán gyakorlatilag felelőtlenségnek nevezte az áfacsökkentés ígéretét – hívta fel a figyelmet a Mandiner. „Itt is nagyon nehéz, az áfa-bevétel, az egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát

az áfa-csökkentéshez való hozzányúlás az egy… Ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne”

– idézte a portál Dálnoki Áront a párt etyeki rendezvényéről.

Dálnoki Áron (b), a Tisza Párt gazdasági szakértője és Magyar Péter (forrás: Facebook)

Mint írták, Dálnoki Áron kijelentése azért is jelentős, mert szavai megkérdőjelezik Magyar Péter eddigi ígéreteinek hitelességét. Magyar ugyanis 2024-ben kijelentette:

a párt a választást követően azonnal 5 százalékra csökkenti a zöldségek és a gyümölcsök áfáját

majd lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer áfa-kulcsát.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a Tisza párt kiszivárgott adóprogramja szerint Magyar Péterék kormányra kerülésük esetén bevezetnék a háromkulcsos progresszív személyi jövedelemadót. A háromkulcsos adórendszerrel, a tervezett, jócskán magasabb kulcsokkal becslések szerint akár négymillió ember is rosszabbul járna. A megszűnő kedvezmények pedig még többeket érintenének.

