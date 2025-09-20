Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egy lépéssel közelebb a világháborúhoz: Zelenszkij őrült ötlete súlyos következményekkel járhat

Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra: Rengeteg építő energia van a polgári oldalon

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Önmagában is hatalmas dolognak nevezte a Digitális Polgári Körök megalakulását Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője, a Budapesti Digitális Polgári Kör alapítója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi AlexandraDigitális Polgári Körnemzet

A HírTV élő műsorában, a Digitális Polgári Körök országos találkozóján Szentkirályi Alexandra arról beszélt: rengeteg építő energia van a polgári oldalon.

Szentkirályi Alexandra a Digitális Polgári Körök országos találkozóján.
Szentkirályi Alexandra a Digitális Polgári Körök Országos Találkozóján

Mint elmondta: sokan keresik, hogyan tudnának hozzátenni a közös munkához annak érdekében, hogy 

meg tudjuk védeni azokat az értékeket és azokat az eredményeket, amiket az elmúlt 15 évben közösen hoztunk létre”.

A Budapesti Digitális Polgári Kör „a főváros körül forog” és arra fókuszál, hogyan kellene egy 21. századi, modern, de mégis nemzeti és a hagyományaira büszke fővárosnak kinéznie.

A Női Digitális Polgári Kör pedig – folytatta a HírTV élő műsorfolyamában, a Papp László Sportarénában Szentkirályi Alexandra – azokat a hölgyeket szeretné egybefogni, akiket 

összekötnek a közös értékek, akik hasonló dolgokban hisznek: a nemzetben, a magyar kultúra erejében, a családokban, a hagyományos férfi-női szerepekben”.

A frakcióvezető biztonságos, befogadó, együttműködő közegnek nevezte a Digitális Polgári Köröket, ahol van helye a vitának is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!