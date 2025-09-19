Szentkirályi Alexandra: Három kivételes személyt javasol a Fidesz Budapest díszpolgárának

Szentkirályi Alexandra Facebook-posztban tette közzé, hogy a Fidesz három kiemelkedő személyt javasol Budapest díszpolgári címére.
A javaslat szerint posztumusz díszpolgári címet érdemelne Wachsler Tamás, aki országgyűlési képviselőként, majd a Kossuth tér újjáépítésének és a nemzeti emlékezetpolitika alakítójaként maradandó értékeket teremtett.
Életműve, közéleti elkötelezettsége és a főváros kulturális, történelmi arculatának gazdagítása méltóvá teszi Budapest díszpolgári címére”
- emelte ki Szentkirályi.
A Fidesz frakciója ugyanakkor Prof. Dr. Bagdy Emőkét, klinikai szakpszichológust és egyetemi tanárt is javasolja a díszpolgári címre. Bagdy Emőkét évtizedek óta a magyar pszichológia és mentálhigiéné meghatározó alakjaként tartják számon.
Szakmai munkájával és közérthető előadásaival generációk lelki egészségét segítette. Közéleti tevékenysége és a társadalom mentális jólétéért végzett fáradhatatlan munkája méltóvá teszi Budapest díszpolgári címére”
- fogalmazott a díszpolgári javaslatot ismertető frakcióvezető.
A harmadik budapesti díszpolgári címre jelölt személy pedig Kapu Tibor, Magyarország második űrhajósa, aki mérnökként a hazai űrkutatás nemzetközi elismertségéért dolgozik.
Példát mutat kitartásból, szakmai felkészültségből és hazaszeretetből, elhivatottsága és a jövő nemzedékei számára nyújtott inspirációja pedig méltóvá teszi a nemzet fővárosának díszpolgári címére”
- indokolta Kapu Tibor jelölését Szentkirályi Alexandra.
A frakcióvezető reményét fejezte ki, hogy a fővárosi közgyűlés valamennyi pártja támogatni fogja a javaslatot:
Reméljük, hogy Karácsony Gergely és a többi párt is egyetért személyükkel és elismeri a fővárosért és a magyar nemzetért végzett munkájukat!”