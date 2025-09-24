Újabb Brüsszel-párti képviselő a budapesti Tisza-frakcióban

Komoly személyi változás történt a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén: Gerzsenyi Gabriella debütált a Tisza Párt új frakcióvezetőjeként, miután elődje, Ordas Eszter a jelek szerint nem bírta a Magyar Péter keltette nyomást és bejelentette lemondását - tette közzé Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán.

Magyar Péter (b) és Gerzsenyi Gabriella (j). Szentkirályi Alexandra szerint egy újabb brüsszeli báb került a budapesti Tisza-frakció élére.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Ahogyan arról lapunk már beszámolt, Gerzsenyi többször kijelentette, hogy Brüsszelben „érzi otthon” magát, és a rezsicsökkentést is „hasztalannak” nevezte. Szentkirályi Alexandra szerint ez újabb bizonyítéka annak, hogy a TISZA frakció egyre inkább „Brüsszel hangján szól” a budapestiekhez.