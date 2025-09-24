Hírlevél

Rendkívüli

Donald Trump így gúnyolódott az egyre szánalmasabb Zelenszkijen

Szentkirályi Alexandra

Újabb Brüsszel-párti képviselő a budapesti Tisza-frakcióban

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Gerzsenyi Gabriella vette át a Tisza Párt frakcióvezetői posztját Ordas Eszter lemondása után. A Brüsszel-párti kijelentéseiről ismert politikus az ősz első Fővárosi Közgyűlésén ült be először a testületbe. Szentkirályi Alexandra szerint ez újabb bizonyíték arra, hogy a Tisza-frakció „Brüsszel hangján” beszél a budapestiekhez.
Szentkirályi AlexandraBrüsszelTisza PártGerzsenyi GabriellafrakcióvezetőMagyar PéterFővárosi Közgyűlés

Komoly személyi változás történt a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén: Gerzsenyi Gabriella debütált a Tisza Párt új frakcióvezetőjeként, miután elődje, Ordas Eszter a jelek szerint nem bírta a Magyar Péter keltette nyomást és bejelentette lemondását - tette közzé Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán. 

Szentkirályi Alexandra
Magyar Péter (b) és Gerzsenyi Gabriella (j). Szentkirályi Alexandra szerint egy újabb brüsszeli báb került a budapesti Tisza-frakció élére.
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Ahogyan arról lapunk már beszámolt, Gerzsenyi többször kijelentette, hogy Brüsszelben „érzi otthon” magát, és a rezsicsökkentést is „hasztalannak” nevezte. Szentkirályi Alexandra szerint ez újabb bizonyítéka annak, hogy a TISZA frakció egyre inkább „Brüsszel hangján szól” a budapestiekhez.

Brüsszel árnyéka a fővárosi közgyűlésben

Szentkirályi arra figyelmeztetett, hogy a Tisza-frakció harmada már Brüsszelből érkező, „kétkulacsos” képviselő:

Tegnap élőben láttuk működni, milyen, amikor valaki Brüsszel kegyeltje: egy köztörvényes bűncselekmény kapcsán nem adták ki Magyar Péter mentelmi jogát.” 

A kormánypárti politikus hangsúlyozta: Budapestre olyan képviselők kellenek, akik itt élnek, itt dolgoznak, és a magyar érdekeket képviselik – nem Manfred Weberrel egyeztetnek Strasbourgban.

