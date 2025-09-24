Újabb Brüsszel-párti képviselő a budapesti Tisza-frakcióban

Komoly személyi változás történt a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén: Gerzsenyi Gabriella debütált a Tisza Párt új frakcióvezetőjeként, miután elődje, Ordas Eszter a jelek szerint nem bírta a Magyar Péter keltette nyomást és bejelentette lemondását - tette közzé Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán.
Ahogyan arról lapunk már beszámolt, Gerzsenyi többször kijelentette, hogy Brüsszelben „érzi otthon” magát, és a rezsicsökkentést is „hasztalannak” nevezte. Szentkirályi Alexandra szerint ez újabb bizonyítéka annak, hogy a TISZA frakció egyre inkább „Brüsszel hangján szól” a budapestiekhez.
Szentkirályi arra figyelmeztetett, hogy a Tisza-frakció harmada már Brüsszelből érkező, „kétkulacsos” képviselő:
Tegnap élőben láttuk működni, milyen, amikor valaki Brüsszel kegyeltje: egy köztörvényes bűncselekmény kapcsán nem adták ki Magyar Péter mentelmi jogát.”
A kormánypárti politikus hangsúlyozta: Budapestre olyan képviselők kellenek, akik itt élnek, itt dolgoznak, és a magyar érdekeket képviselik – nem Manfred Weberrel egyeztetnek Strasbourgban.