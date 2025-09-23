Péter, ne próbáld becsapni idős honfitársainkat! – Szentkirályi Alexandra üzent Magyar Péternek

„Nem számíthatnak ők tőled semmire”

Szentkirályi szerint a Tisza Párt nem kínál valódi megoldást az időseknek, hiszen nem számíthatnak ők tőle semmire, csak négyszer ekkora rezsiszámlákra meg romló közbiztonságra.

A kormány ezzel szemben megvédte a 13. havi nyugdíjat, nyugdíjkiegészítést és élelmiszer-utalványt ad, valamint árréscsökkentéssel tartja kordában az árakat és „migránsmentes, biztonságos országot” biztosít

– tette hozzá végül.