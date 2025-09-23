Hírlevél

Péter, ne próbáld becsapni idős honfitársainkat! – Szentkirályi Alexandra üzent Magyar Péternek

1 órája
„Jó nagy bajban vagy, ha ezek után még megpróbálod az időseket ámítani” – fogalmazott a Budapesti Fidesz elnöke. Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán emlékeztette Magyar Pétert korábbi sértő kijelentéseire az idősekkel kapcsolatban.
Szentkirályi AlexandrarezsiszámlaTisza Pártárréscsökkentésélelmiszer utalványsértésnyugdíjasidősekMagyar Péter

Szentkirályi Alexandra legfrissebb bejegyzésében nekiment Magyar Péternek, aki szerinte képmutatóan próbálja megszólítani a nyugdíjasokat, miután korábban durva sértésekkel illette őket.

Szentkirályi Alexandra
Magyar Péter hiába próbálja ámítani a nyugdíjasokat, Szentkirályi Alexandra szerint ők még jól emlékeznek, Magyar Péter hogy vélekedett róluk
Fotó: AFP

Péter, neked van képed még szépkorú honfitársainkhoz szólni? Miután le »büdös szájúztad« és »nyugdíjas kommandóztad« őket? Miután mozgásában korlátozott idősekkel ordibálsz?” 

– sorolta a politikus.

„Nem számíthatnak ők tőled semmire”

Szentkirályi szerint a Tisza Párt nem kínál valódi megoldást az időseknek, hiszen nem számíthatnak ők tőle semmire, csak négyszer ekkora rezsiszámlákra meg romló közbiztonságra. 

A kormány ezzel szemben megvédte a 13. havi nyugdíjat, nyugdíjkiegészítést és élelmiszer-utalványt ad, valamint árréscsökkentéssel tartja kordában az árakat és „migránsmentes, biztonságos országot” biztosít

– tette hozzá végül.

 

