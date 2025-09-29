Csak nemzeti kormányzás mellett maradhatnak meg a családtámogatások

Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet, hogy több százezer édesanya mentesül az szja-fizetés alól, ami egy átlagbér esetén havi mintegy 105 ezer forintos megtakarítást jelent – számolt be a Magyar Nemzet.

Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

A frakcióvezető kiemelte, hogy szerdától a háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentességet élveznek, majd sorra vette a családokat és fiatalokat segítő kormányzati intézkedéseket.

A családi adókedvezmény már 50 százalékkal nőtt, és januártól újabb 50 százalékkal emelkedik.

A kétgyermekes édesanyák adómentessége további mintegy 650 ezer családnak jelent majd komoly támogatást.

A 30 év alatti, egygyermekes anyák teljes szja-mentességet kapnak.

A 25 év alatti fiatalok az átlagbérig mentesülnek a személyi jövedelemadó alól.

A gyed és a csed adómentessége évente 10 milliárd forintot hagy a családoknál, ami az érintett anyáknak havi mintegy 60 ezer forintos megtakarítást jelent.

Továbbra is elérhető a Fix 3, a Babaváró hitel és a CSOK, amelyek változatlanul nagy népszerűségnek örvendenek.

Szentkirályi Alexandra szerint a családtámogatások csak nemzeti kormányzás mellett maradhatnak meg, mert Brüsszel és a hazai baloldal hatalomra jutva felszámolná az elmúlt 15 év eredményeit.

Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, október 1-jétől történelmi adókedvezmény lép életbe: a háromgyermekes édesanyák mentesülnek a munkából származó jövedelmük után fizetendő személyi jövedelemadó alól. Azok számára, akik már az októberi bérüket is adómentesen szeretnék kézhez kapni, összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat és teendőket.