Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális üzenetet küldött Donald Trump

Tisza-adó

Szentkirályi: Jobb a trollnevetés, mint a Tisza hatalomra kerülése

16 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi Alexandra a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján részt vett egy pódiumbeszélgetésen, ahol a jobboldal előtt álló veszélyekről beszélt. A politikus figyelmeztetett: mi lehet nagyobb probléma, ha a baloldali trollok nevetős fejeket tesznek a jobboldali posztokra, vagy ha a Tisza Párt kerül hatalomra, és bevezeti a Tisza-adót, valamint a gender- és woke-politikát. Szentkirályi szerint a választás tétje a jobboldal jövőjének megőrzése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza-adópolitikatétwoke

A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján Szentkirályi Alexandra pódiumbeszélgetésen vett részt, ahol a jobboldal előtt álló fenyegetésekről beszélt.

szentkirályi alexandra
Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt megszorításairól és a jobboldalt fenyegető veszélyekről beszélt.

Szentkirályi figyelmeztetett

Szentkirályi felhívta a figyelmet arra, hogy kétféle veszély áll a jobboldal előtt: a baloldali trollok, akik nevetős fejeket tesznek a posztokra és a Tisza Párt, amely hatalomra kerülve bevezetné a Tisza-adót, valamint a gender- és woke-politikát. A politikus szerint a második veszély hosszú távon komolyabb következményekkel járhat, így mindenki vegye ki a részét aktívan a kampányból, mert a tét hatalmas.

@szandra.szerint Gondoljunk bele: mi a rosszabb? Pár röhögő #troll vagy egy kormány, amely eladná Magyarországot? Mi tudjuk: a magyar családok, a nemzeti értékek és a normális #élet a fontos – #nem a brüsszeli bábok. #fyp #foru ♬ eredeti hang - szandra.szerint

A választás tétje

A beszélgetés során Szentkirályi hangsúlyozta: A jobboldalnak fontos tisztában lennie a kockázatokkal, és tudatosan kell dönteni, hogy milyen politikai irányt támogat a választások során. A DPK-találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy a politika mellett a társadalmi értékek megőrzése is kiemelt fontosságú.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!