Szentkirályi: Jobb a trollnevetés, mint a Tisza hatalomra kerülése

A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján Szentkirályi Alexandra pódiumbeszélgetésen vett részt, ahol a jobboldal előtt álló fenyegetésekről beszélt.

Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt megszorításairól és a jobboldalt fenyegető veszélyekről beszélt.

Szentkirályi figyelmeztetett

Szentkirályi felhívta a figyelmet arra, hogy kétféle veszély áll a jobboldal előtt: a baloldali trollok, akik nevetős fejeket tesznek a posztokra és a Tisza Párt, amely hatalomra kerülve bevezetné a Tisza-adót, valamint a gender- és woke-politikát. A politikus szerint a második veszély hosszú távon komolyabb következményekkel járhat, így mindenki vegye ki a részét aktívan a kampányból, mert a tét hatalmas.

A választás tétje

A beszélgetés során Szentkirályi hangsúlyozta: A jobboldalnak fontos tisztában lennie a kockázatokkal, és tudatosan kell dönteni, hogy milyen politikai irányt támogat a választások során. A DPK-találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy a politika mellett a társadalmi értékek megőrzése is kiemelt fontosságú.