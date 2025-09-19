Karácsony hat éve nem épített lakásokat, most az Otthon Startot gáncsolná

Hírlevél

33 perce
Szentkirályi Alexandra Facebook-posztban hívta fel a figyelmet arra, hogy Karácsony Gergely és Vitézy Dávid ahelyett, hogy segítenék a fiatalok otthonhoz jutását, inkább páros lábbal szálltak bele a kormány Otthon Start programjába. Szentkirályi hangsúlyozta: a fix 3 százalékos hitel érdemi segítség a budapesti lakosoknak is, hiszen több ezer fiatal számára nyitja meg a saját otthonhoz vezető utat. A program népszerűségét mutatja, hogy naponta közel ezer ember él a lehetőséggel. Ezzel szemben a főpolgármester hat éve semmit nem tett a fővárosi lakhatási válság megoldásáért.
Vitézy DávidOtthon StartSzentkirályi AlexandraKarácsony Gergely

Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésében leszögezte: a kormány célja, hogy enyhítse a fővárosi lakhatási válságot, új, megfizethető lakások épüljenek, csökkenjenek a bérleti díjak, és minél több fiatal juthasson saját otthonhoz. Ennek része a fix 3 százalékos hitel, amely komoly támogatást jelent a budapesti családoknak is.

szentkirályi alexandra
Szentkirályi Alexandra

Óriási siker – naponta közel ezren jelentkeznek

A program iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt: naponta közel ezer ember startol rá a lehetőségre. Ez világosan mutatja, hogy az Otthon Start valódi igényeket elégít ki, és kézzelfogható segítséget nyújt a magyar fiataloknak.

Szentkirályi figyelmeztet: Karácsony és Vitézy akadályoznak

Miközben a kormány megoldást kínál, addig Karácsony Gergely és Vitézy Dávid ismét a támadás útját választották. Szentkirályi szerint a két politikus a közszolgáltatásokkal zsarolja a lakásépítéseket, ellehetetlenítve ezzel a budapesti fiatalok otthonhoz jutását.

Hat éve semmi eredmény a fővárosban

Szentkirályi emlékeztetett: 

Karácsony Gergely hat éve ígérget, de a valóság az, hogy egyetlen lakást sem épített, és semmit nem tett a fővárosi lakhatási válság enyhítéséért – azon kívül, hogy létrehozott egy pénzégető és haszontalan lakásügynökséget. A főpolgármester tehát ismét csak akadályoz, ahelyett hogy cselekedne.

A kormány a fiatalok oldalán áll

A kormány világossá tette: az új lakásépítések csak akkor kaphatnak nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőséget, ha legalább 70 százalékuk megfelel az Otthon Start program feltételeinek, vagyis valóban megfizethetőek. Ezzel szemben Karácsony Rákosrendezőn csupán a lakások 20 százalékát szánná „megfizethetőnek”.

A különbség egyértelmű: a kormány valódi otthonokat épít a fiataloknak, míg Karácsony csak ígérget és akadályoz.

 

