Szentkirályi Alexandra: a Tisza-adó több százezer forintos veszteséget jelentene egy budapestinek

A politikus felidézte: a Tisza-szigetek rendezvényein szóba került a rezsicsökkentés megszüntetése, és az is, hogy bizonyos témákról – például az LMBTQ-ról vagy Ukrajnáról – „nem szabad beszélni”.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője (Kép forrása: Facebook)

Szentkirályi szerint a Tisza Párt és alelnöke, Tarr Zoltán tudatosan hallgat ezekről a tervekről, mert különben „megbuknának”, de a választás után, „akkor mindent lehet”.

Ezért figyelmeztetett:

Brüsszelből gyakorlatilag tollba mondanak Magyar Péteréknek.”

Ez a választás tétje

Szentkirályi elmondása szerint a választás tétje, hogy megőrizzük -e a kormány által biztosított adócsökkentést, otthonteremtési programokat, rezsivédelmet, békét és stabilitást, vagy a tiszások megszorító, brüsszeli utasításokra épülő programja jön, amely lemond a családi adókedvezményekről, háborúba sodorja az országot és 1000 forintos benzinárakat hoz.

Gondolatmenetét úgy zárta, hogy a tét nagyobb, mint valaha, de dönteni könnyebb, mint valaha.