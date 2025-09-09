„Nekünk kormányoldalról az a felelősségünk, hogy a valóságra is emlékeztessük az embereket. Ebben segített a Tisza alelnöke elszólásával a Tisza-adóról” – írta a fővárosi Fidesz frakcióvezetője kedden a Facebookon.

Szentkirályi Alexandra figyelmeztetett:

az egy dolog, hogy Magyar Péter katonának meg tűzoltófiúnak szerkeszti magát AI-val és ezt posztolgatja, de nem árt, ha eszünkbe jut, hogy ha ők kerülnek kormányra, akkor havi tízezrek repülnek ki a tárcából Tisza-adóra, és rezsicsökkentés híján kétszer ekkorák lesznek a számlák”.

Szentkirályi Alexandra a női Digitális Polgári Körbe hívja azokat, akik hisznek a család, a közösség és a haza erejében

„És ekkor visszatérünk a valóságba. Ahol a mi ajánlatunk az adókedvezmény, az adócsökkentés, a béke, a biztonság, az olcsó rezsi – a másik meg a pusztítás és rombolás” – hangsúlyozta a frakcióvezető.

Hozzátette,

a magyarok átlátnak a szitán. Pontosan tudjuk, mi az igazi és mi a kamu.

Az emberek pedig mindig az igazira kíváncsiak, nem a bóvlira és hamisítványra. Így hasznos és érdekes dolog a mesterséges ész, de választásokat nem fog eldönteni. Azt a munka, a viták megnyerése és a hitelesebb, jobb jövőkép nyeri meg – nekünk!” – zárta üzenetét Szentkirályi Alexandra.