Söpredéknek nevezte a szerb elnök az ellene puccsot szervező brüsszeli képviselőket

Alekszandar Vucsics szerb elnök heves szavakkal illette azokat az EP-képviselőket, akik részt vettek az Újvidéken tartott tüntetésen és támogatásukról biztosították a diákokat - írja a Magyar Nemzet.

A szerb elnök söpredéknek nevezte a tüntető EP-képviselőket (Fotó: AFP)

Szerb elnök: söpredékek vagytok!

Az elnök egy sajtótájékoztatón fejtette ki véleményét, hangsúlyozva Szerbia állam erejét és komolyságát.

Hálás vagyok az Európai Parlament képviselőinek, nem tudom melyik pártból, valamiféle söpredék gyűlt ott össze, hogy megmutatták nekünk, hol a helyük és hogyan kell harcolnunk ellenük

– jelentette ki Vucsics, aki kiemelte, hogy Szerbia minden eddiginél határozottabban fog fellépni azokkal szemben, akik kívülről próbálják meg destabilizálni az országot. Beszédében több alkalommal is „söpredéknek" nevezte az európai parlamenti képviselőket, és felszólította őket, hogy ne Szerbiát, hanem saját országaikat „rombolják".

Az elnök kijelentette, hogy tiszteli Ursula von der Leyent és António Costát, de az Európai Zöld Párt képviselőit, akik Újvidékre érkeztek, „a legrosszabb európai söpredéknek" nevezte. A szerb államfő azt is hozzátette, hogy ezeket a képviselőket a szerb törvények szerint fogják felelősségre vonni.

Erős fellépés, dicsérő szavak

Péntek este több ezren tüntettek Szerbiában, a Újvidéki Egyetem campusán. A diákok a rendőri brutalitás és az egyetem autonómiájának megsértése miatt gyűltek össze két épület előtt. A szerb rendőrség gumilövedékekkel és könnygázzal tudta feloszlatni a hatalmas tömeget, többen megsérültek. A belügyminisztréium szerint a tüntetők megtámadhatták volna a hatóságokat, ezért volt szükség a közbelépésre.

Mint utóbb kiderült, a tüntetésen az Európai Zöldek delegációja is részt vett, akik a Zöld Baloldali Front meghívására érkeztek. Vucsics őket bírálta, amikor a szokottnál is keményebb fogalmazott a sajtótájékoztatóján. A szerb elnök a rendőrség intézkedéseiről is nyilatkozott, szerinte szigorúan professzionálisan végezték a munkájukat.

Gratulálok minden rendőrnek. Eddig 11 rendőr sérült meg, akiket minden ok nélkül támadtak meg. Csak álltak az újvidéki Bölcsészettudományi Kar előtt

– mondta Vucsics.