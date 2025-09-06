Söpredéknek nevezte a szerb elnök az ellene puccsot szervező brüsszeli képviselőket

Alekszandar Vucsics szerb elnök heves szavakkal illette azokat az EP-képviselőket, akik részt vettek az Újvidéken tartott tüntetésen és támogatásukról biztosították a diákokat - írja a Magyar Nemzet.
Az elnök egy sajtótájékoztatón fejtette ki véleményét, hangsúlyozva Szerbia állam erejét és komolyságát.
Hálás vagyok az Európai Parlament képviselőinek, nem tudom melyik pártból, valamiféle söpredék gyűlt ott össze, hogy megmutatták nekünk, hol a helyük és hogyan kell harcolnunk ellenük
– jelentette ki Vucsics, aki kiemelte, hogy Szerbia minden eddiginél határozottabban fog fellépni azokkal szemben, akik kívülről próbálják meg destabilizálni az országot. Beszédében több alkalommal is „söpredéknek" nevezte az európai parlamenti képviselőket, és felszólította őket, hogy ne Szerbiát, hanem saját országaikat „rombolják".
Az elnök kijelentette, hogy tiszteli Ursula von der Leyent és António Costát, de az Európai Zöld Párt képviselőit, akik Újvidékre érkeztek, „a legrosszabb európai söpredéknek" nevezte. A szerb államfő azt is hozzátette, hogy ezeket a képviselőket a szerb törvények szerint fogják felelősségre vonni.
Péntek este több ezren tüntettek Szerbiában, a Újvidéki Egyetem campusán. A diákok a rendőri brutalitás és az egyetem autonómiájának megsértése miatt gyűltek össze két épület előtt. A szerb rendőrség gumilövedékekkel és könnygázzal tudta feloszlatni a hatalmas tömeget, többen megsérültek. A belügyminisztréium szerint a tüntetők megtámadhatták volna a hatóságokat, ezért volt szükség a közbelépésre.
Mint utóbb kiderült, a tüntetésen az Európai Zöldek delegációja is részt vett, akik a Zöld Baloldali Front meghívására érkeztek. Vucsics őket bírálta, amikor a szokottnál is keményebb fogalmazott a sajtótájékoztatóján. A szerb elnök a rendőrség intézkedéseiről is nyilatkozott, szerinte szigorúan professzionálisan végezték a munkájukat.
Gratulálok minden rendőrnek. Eddig 11 rendőr sérült meg, akiket minden ok nélkül támadtak meg. Csak álltak az újvidéki Bölcsészettudományi Kar előtt
– mondta Vucsics.
Az elnök adatai szerint az este folyamán Szerbia több városában összesen 9380 ember vett részt a kormányellenes tüntetéseken, ebből 7020-an Újvidéken. Vucsics hozzátette, hogy több embert már letartóztattak, és várhatóan még több tucat letartóztatás lesz. Az elnök szerint a tüntetők pirotechnikai eszközökkel és más módokon is támadták a rendőröket.
A kormányellenes tüntetések Szerbiában 2024 novembere óta tartanak. Akkor omlott le az újvidéki vasútállomás tetőszerkezete, több ember halálát okozva. Azóta rendszeresek a politikai megmozdulások, amelyeket többek között a brüsszeli körök is fűtenek.