A szerb hadsereg hatalmas erődemonstrációt tartott Belgrádban

Szerbia hatalmas erődemonstrációt tartott a napokban Belgrádban, ahol katonai parádéval vonultatta fel fegyveres erejét. Viola Cintia, a Magyar Külügyi Intézet kutatója a Magyar Nemzetnek nyilatkozva úgy fogalmazott: az esemény több irányba is üzenetet hordoz.

Szerbia katonai parádéval mutatta meg erejét Belgrádban Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A kutató szerint a nagyszabású parádé egyrészt elrettentő erővel bír a régió többi országa számára, hiszen azt mutatja, hogy Szerbia NATO-tagság nélkül is képes megvédeni a határait. Másfelől a felvonulás belpolitikai jelentőséggel is bír: a szerb vezetés ezzel erősítette saját pozícióját a hónapok óta tartó tüntetések közepette.

Balkáni feszültségek

Viola Cintia szerint a Balkán-félszigeten továbbra is több konfliktuspont azonosítható, de ezek jellege eltér a korábbi évtizedek háborús összecsapásaitól. Az utóbbi időben inkább politikai természetű válságok jellemzik a térséget, amelyek nem vezettek katonai eszkalációhoz. Példaként említette a macedón–bolgár identitásvitát és a Belgrád–Pristina-konfliktust.

Koszovó kérdése

A szakértő szerint a politikai realitás az, hogy Koszovó ma már létező, szuverén állam a Nyugat-Balkánon. Ugyanakkor „még jó ideig egyetlen szerb kormány sem fogja ezt elismerni” – tette hozzá.

Boszniai helyzet

Bosznia-Hercegovinában is magas a feszültség az entitások között. Viola Cintia rámutatott: Milorad Dodik a Szerb Köztársaságban tudatosan használja ki a feszültséget politikai céljaira, miközben a nyugati országok abban bíznak, hogy esetleges eltávolítása konszolidálná a helyzetet.

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta: Dodik nemzetközi támogatás hiányában sem az elszakadás, sem saját mandátumának megvédése szempontjából nem számíthat reális forgatókönyvre.



