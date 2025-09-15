Magyar Péternek hátat fordítanak a saját emberei, széthullóban a Tisza hátországa

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a forrásai szerint a Tisza Pártban egyre nagyobb feszültséget okoz, hogy Magyar Péter mindent önkényesen, korábbi megállapodásokat felrúgva irányít. Bár a közösségi médiában igyekszik sikertörténetként beállítani a rendezvényeket, a helyszíni tapasztalatok, a lemorzsolódás és az aktivistabázis sorvadása ennek épp az ellenkezőjét mutatják.

A Tisza Párt elnöke Felsőörsön 1500 fős aktivistatalálkozót hirdetett, ám a valóság egészen más képet mutatott. Csak 300 érdeklődő volt ott. Fotó: Mirkó István

A Tisza Párt gyorsuló ütemben halad a szétesés útján

Látványos bukás kísérte Magyar Péter legutóbbi hétvégi programját. A Tisza Párt elnöke Felsőörsön 1500 fős aktivistatalálkozót hirdetett, ám a valóság egészen más képet mutatott. A szervezők által feltöltött fotókat mesterséges intelligencia is elemezte, amely szerint legfeljebb 200-210 ember lehetett jelen, miközben Magyar Péter online bejegyzésében 1500 főről beszélt.

Egy, a párt belső ügyeit jól ismerő forrás lesújtóan nyilatkozott:

A valóság az, hogy ha háromszázan voltunk, akkor már sokat mondok. Az 1500-as szám nem volt légből kapott, ennyire számítottak a szervezők, de ami történt, az mindenkit sokkolt.”

Kudarcos vidéki körút

Nemcsak Felsőörsön, hanem a környező városokban is csalódást keltett Magyar Péter szereplése. Az 56 ezres Veszprémben csupán néhány százan hallgatták, zömük odaszállított aktivista volt. A pápai rendezvényen pedig mindössze 150 fő vett részt, ráadásul a politikus beszéde közben többször Győr-Moson-Sopron vármegye lakóinak szólította a közönséget, noha Pápa Veszprém vármegyében található.

Feloszlottak az újbudai Tisza-szigetek

A háttérország szétesését jelzi, hogy nemrég négy újbudai Tisza-sziget is feloszlatta magát. A civilek szerint döntésük oka a pártvezetés önkényes működése volt.

A pártközponttal való komoly összetűzések eredményeként oszlatta fel magát a négy újbudai Tisza-sziget”

- nyilatkozta a Magyar Nemzetnek egy belső informátor akink a beszámolója szerint az egyik sziget vezetője korábban abban állapodott meg Magyar Péterrel, hogy egy budai választókerületben indulhat majd egyéniben, ám a pártelnök a közelmúltban váratlanul visszavonta a támogatását. Ez robbantotta ki a belső konfliktust, amely a szigetek megszűnéséhez vezetett.