Történelmi adókedvezmény: szja-mentesség a háromgyerekes anyáknak – mutatjuk a részleteket!

A kormány család- és gyereknevelést támogató, a világon egyedülálló programjának újabb jelentős eleme lép életbe: már a háromgyermekes anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Az új szja-mentesség 2025. október 1-jétől illeti meg az érintett nőket, és átlagosan havi 106 ezer forinttal növeli a nagycsaládosok nettó jövedelmét.

Fotó: Unsplash

Kik jogosultak az szja-mentességre?

A kedvezményre minden anya jogosult, aki:

vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy

legalább három olyan gyermeket nevelt, akik után a múltban legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra.

Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény nemcsak a jelenlegi, de a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyermekek után is igénybe vehető.

Mely jövedelmekre érvényes az szja-mentesség?

A munkával szerzett kereset teljes egészében mentesül az szja alól. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint a kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre vonatkozik, ideértve:

a munkabért,

a vállalkozói kivétet,

a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelmet.

Mit kell tenni az évközbeni érvényesítéshez?

Azoknak az anyáknak, akik a nagyobb jövedelmet már év közben – azaz a novemberben utalt októberi fizetésben – szeretnék megkapni, cselekedniük kell. Új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadniuk a munkáltatójuk vagy kifizetőjük részére, ami legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán (ONYA) keresztül nyújtható be október elsejétől. Fontos, hogy ha valaki ezt most nem teszi meg, akkor sem vész el a kedvezmény, mert a jövő évi szja-bevallásban az egyösszegben is érvényesíthető.

Milyen részletekre kell figyelni?

Az új szja-mentesség minden más kedvezményt megelőz, vagyis először ezt kell érvényesíteni az adóalapból.

A háromgyerekes családok – a júliusi 50 százalékos emelés után – jelenleg havi 148 500 forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek. A fel nem használt családi kedvezmény összegét járulékkedvezményként is igénybe vehetik a szülők. Fontos tudni, hogy a gyerekkedvezmény összege január elsején ismét növekszik, akkortól majdnem havi 200 ezer forint kedvezmény illeti meg a három gyermeket nevelők.