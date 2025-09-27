Így marad évente több mint egymillió forint a családoknál

A világon egyedülálló, történelmi jelentőségű adócsökkentést hajt végre a magyar kormány azzal, hogy a többgyerekes anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az év elején arról tájékoztatott, hogy a négy- és többgyermekes anyák évek óta élő mentessége 65-70 ezer nő számára garantál szja levonása nélküli keresetet. A háromgyermekesek most hatályba lépő kedvezménye pedig további 200-250 ezer anyát érinthet, nekik nem kell foglalkozniuk a 15 százalékos személyi jövedelemadóval, ennyivel emelkedik a keresetük. Hogy a kétgyermekes anyák mikor csatlakoznak a kedvezményes körhöz, arról ebben a cikkünkben számoltunk be részletesen.

Szja-mentesség

Fotó: Unsplash

Tizenöt százalék a zsebben marad

De mégis mennyivel több marad a családi kasszában? – merülhet fel a kérdés, amire a válasz személyenként eltérő. Az ugyanakkor elmondható, hogy a kormány számításai szerint az intézkedés átlagosan havi 106 ezer forinttal növeli a nagycsaládosok nettó jövedelmét, vagyis évente több mint 1,2 millió forinttal többet fordíthatnak a családi élet legkülönfélébb kiadásaira.

Hogy is állunk az átlagbérrel?

Jelenleg a bruttó bérekből Magyarországon az egykulcsos, 15 százalékos szja-n felül 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot vonnak le. Ez összesen 33,5 százalék, és azt is jelenti, hogy a többgyerekes anyák kicsi híján megfelezhetik a bruttó bérük közterheit. Azonban ez nem ennyire egyszerű, mert itt lép be a már ismert családi adókedvezmény vagy az első házasok kedvezménye. A gyermekkedvezmények – melyek az adó mellett a járulékból is levonhatók – júliusban ötven százalékkal emelkedtek, hogy januárban ismét ugyanennyivel nőjenek, vagyis megduplázódjanak.

A hazai keresetekről szóló legfrissebb adatok szerint 2025 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 673 ezer forint volt, míg a nettó 476 ezer forint. Ez utóbbi emelkedik több mint százezer forinttal októbertől.

Akár novembertől magasabb össze érkezhet

A személyi jövedelemadóra vonatkozó mentességet már idén is érvényesíteni lehet, ha a novemberben utalandó munkabérrel szeretné megkapni az érintett, de lehet várni a jövő évben esedékes adóbevallásig is, ez esetben visszatérítésként kapja meg a kedvezményezett. Az igénylés tudnivalóit itt fejtettük ki részletesen.



