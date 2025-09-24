Egy hét és negyedmillió anya mond búcsút örökre a személyi jövedelemadónak

Már csak nagyjából egy hetet kell várniuk a háromgyermekes anyáknak ahhoz, hogy végleg búcsút inthessenek az élet egy szükséges, de nem annyira kellemes velejárójának, a személyi jövedelemadónak (szja). Október elsején ugyanis életbe lép az a passzus, amely az életük végéig szja-mentességet garantál a háromgyermekes nőknek – függetlenül a gyermek életkorától. Mint arra az adóhivatal a napokban rámutatott, a kedvezményre minden anya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt. Az szja-mentességet jelentő kedvezmény tehát nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető. A tájékoztatás szerint a kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így például a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető. Másképpen: a háromgyermekes anyák keresete teljes egészében mentesül a személyi jövedelemadó alól, felső összeghatár nincs.
Az egykulcsos, arányos személyi jövedelemadózás 2011-ben lépett életbe idehaza és az új rendszer már a kezdetektől családbarát volt, ugyanis az első pillanattól járt kedvezmény a gyermekek után. Az Orbán-kormány aztán időről időre újabb elemeket illesztett be, ilyen volt például a 2015-től élő első házasok adókedvezménye, vagy később 2022-ben a 25 évnél fiatalabbak és 2023-tól a 30 év alatti anyák kedvezménye. Fontos dátum volt 2020. január elseje, azóta alkalmazható ugyanis a négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentessége. A kormány azóta várta a megfelelő pillanatot arra, hogy az intézkedést kiterjessze a háromgyermekes anyákra is – ez most jött el.
A nemzetgazdasági miniszter év eleji közlése szerint a négygyermekes anyák évek óta élő mentessége 65-70 ezer nő számára garantál szja levonása nélküli keresetet. A háromgyermekesek most hatályba lépő mentessége pedig további 200-250 ezer anyát érinthet. Vagyis akár negyedmillió nőnek nem kell október elsejétől foglalkoznia a 15 százalékos személyi jövedelemadóval. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy alapesetben ennyivel emelkedik a kereset.
A három és többgyermekes adómentes anyák száma együtt tehát 265 és 320 ezer között lehet. Az adómentesség azonban a kétgyermekes nőkre is kiterjed majd, mint ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök a februári évértékelőjében bejelentette.
A kétgyermekesek több lépcsőben csatlakoznak az szja-mentesek köréhez, erre is megvan már a menetrend. A negyven év alatti 110-120 ezer kétgyermekes anya már rögtön jövő januárban megnyílik a lehetőség, onnantól kezdve évente ugrik a korhatár tíz évet. Egyszerűbben fogalmazva: az azt követő esztendőben, 2027. január elsejétől az ötven év alattiakra is kiterjed majd a mentesség, számuk nem csekély, 210 és 230 ezer között lehet. Pontosan ekkora tömeg lép be az adómentes anyák csoportjába 2028 első napján, onnantól kezdve a hatvan év alatti kétgyermekes nők is búcsúzkodhatnak az szja-tól. A program 2029-ben válik teljessé, akkor a hatvan év felettiek is csatlakozhatnak a klubhoz, ami akkor már messze nem lesz szűk körű. Mivel az utolsó fordulóban csatlakozók létszámát is legalább százezerre teszi a kormányzati becslés, így elmondható, hogy a program kiteljesedésekor nagyjából egymillió anya is szja-mentessé válhat: a közel hetvenezer négy vagy többgyermekes mellett az akár negyedmillió háromgyermekes és a legalább hatszázezer, legfeljebb hétszázezer kétgyermekes nő.