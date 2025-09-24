A Szőlő utcai ügy az államszervezettel szembeni támadás

A Szőlő utcai ügy legfrissebb fejleményeiről beszélget Kocsis Máté és Németh Balázs, a házigazda ma 16:30-tól a Harcosok órája Extrában.
A kérdéseknek megfelelően muszáj ebben a sokakat megrázó és felkavaró történetben rendet tenni – szögezte le Kocsis Máté.
Ahogyan Kocsis fogalmazott:
„Ki fog derülni mindenki számára, hogy
az a háló, amelyik ezt a társadalmi felforgató tevékenységet végzi,
milyen professzionálisan, összehangoltan, előre megtervezetten és mondjuk úgy, hogy minden ténybeli alapot nélkülözően hajtotta végre ezt az akciót. Ami egyébként kizárólag
arra irányult, hogy a kormány cselekvőképességét korlátozza,
ahogy ez a jelentésben és az igazságügyminiszteri jelentésben benne van.
Kuslits, aki sokáig egy területi gyermekvédelmi, tehát egy TEGYESZ vezető volt, és ő ad interjút szeptember 8-án a Válasz Online-nak. Ebben az interjújában Kuslits megnevezi Juhász Péter Pál hálózatát,
– ez egy bűnelkövető, aki ugyan nem kiskorúak sérelmére, de prostitúciós tevékenységet segített elő a Szőlő utcai javítóintézetben, annak vezetőjeként, ezért a rendőrség őt elfogta és eljárást indított ellene
– tehát az előbb említett bűnözőnek kitér a hálózatára, és megjegyzi, hogy magas rangú politikusok is élvezték Juhász Péter Pálnak a tevékenységét, vagy használták, de nem mond neveket.
„Jámbor András szeptember 12-én Facebook-oldalán bejelenti, hogy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi. Pusztán azért, mert Kuslits elmondja a fenti mondatot.
Ezt követően jön a képbe egy Káncz Csaba nevű ember. Bedobja a két politikus, a két kormánytagnak a nevét. Ezt követően jönnek a kötelező celeb felháborodások, tehát a Lilu, a Molnár Áron, a Pottyondi Edina, stb.”
Káncz Csaba pedig bizonyítékot nem tudott felmutatni, információit egy befolyásos politikai család tagjának szavaira hivatkozva osztotta meg.
Szeptember 18-án Kuslitsot, aki a Válasz Online-nak az interjút adta, behívják a rendőrségre. ott megkérdezik tőle, hogy honnan veszi a neveket. Ő azt mondja ezen a kihallgatáson a jelentés szerint, hogy
a sajtóban megjelent politikusok nevét sehol és semmikor nem mondta, elmondása szerint állítását csak szóbeszédre alapozta.
Bizonyítékokkal nem rendelkezik – hívja fel a figyelmet Kocsis.
Magyar Péter azt mondja, hogy a Szőlő utcai gyermekotthonban történteket ki kell vizsgálni, akkor nagyon fontos azt tudni, hogy a
Szőlő utcában nincsen gyermekotthon. A Szőlő utcában a köznyelv által használtan egy kiskorúak börtöne van.
Fiatalkorúak börtöne, ahol csak férfi elítéltek vannak. Ez egy zárt intézmény, NATO szögesdróttal, zsilipeléssel, rácsokkal, így nem lehet szabadon mozogni.
Kimászkálni sem lehet onnan a vendégeknek, de bemászkálni sem lehet.
– jelezte Kocsis.
„Emellett felépítik az ózdi történetet Juhász Péter gondozásában,
ahol viszont nincsen gyermekotthon. Az egész Ózdi járásban nincsen,
tehát Ózdon a Juhász Péter által kreált hanganyag az nem történhetett meg, és az az ember, aki a karaktert megrajzolja, az nem létezhet, vagy nem mondott igazat, hiszen van néhány problémája a történetnek azon túl, amit elmondtam,
sem időben, sem pedig a helyszínben nem stimmel.
Tehát van egy Szőlő utcánk egy kiskorúak börtöne, és van Ózdon egy nem létező gyermekotthon” – ismerteti Kocsis a másik alaptalan vádaskodást is.
Kocsis Máté úgy fogalmazott az ismertetett jelentéssel kapcsolatban van egy nagyon fontos szál,
a titkosszolgálati szál, Káncz Csaba révén.
Ez odáig vezetett, hogy a Hősök terén való tüntetéssel akartak egy olyan társadalmi feszültséget generálni, amelyre még nem volt példa – mondta el, majd úgy fogalmazott:
„Ezt politikailag, és jogi értelemben is meg kell torolni, nem csak személyi, hanem
az államszervezettel szembeni támadásnak is kell értelmezni”
Kocsis Máté elmondta:
A jelentés szerint Molnár Áron a gyűlöletbeszéd elleni tüntetést promótáló videón felerősítette az állításokat. De
részt vett az ügy fenntartásában a tiszás Vályi István, valamint Káncz Csaba is, majd erre rácsatlakozott Dobrev Klára.
Zajlik egy büntetőügy Juhász Péter Pállal szemben, aki ennek az intézetnek a vezetője volt. Kuslits szenvedélybetegségekkel küzdött, 2022-ben távozik, majd felhasználják erre a támadásra” – tárja fel a hálózat tagjait és tevékenységüket.
Kocsis leszögezte, hogy Dobrev pontosan tudta, hogy nincs gyermekotthon a Szőlő utcában.
„Amit most csinált ez a társaság a külföldi titkosszolgálattal, azért felelniük kell”
– hangsúlyozta.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy fel kell tárni Jámbor András múltját, aki a Soros-hálózat kapcsolattartója volt.
„A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlás sorozatnak kell következnie. Ha ezt a hálózatot nem számoljuk fel, akkor ez a társaság, olyan zavargást keltenek az országban, amit később lehet, hogy már nem tudunk egy idő után kezelni ”
– tette hozzá.
„Vannak pillanatok a politikában, amikor a legnagyobb higgadtság mellett, de megálljt kell parancsolni. Most az ügyészségtől, a titkosszolgálatoktól, a belügyminisztériumtól és a komplett magyar kormánytól elvárja a parlamenti többség, hogy
a létező összes eszközzel torolja meg azt a folyamatot, ami egyébként brutális és ritkán látott társadalmi feszültségek szítására irányult”
– szögezte le.
Kocsis Máté parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi. „Ez a magyar kormánnyal, konkrétan egyébként a magyar titkosszolgálati miniszterrel szembeni támadás volt és a magyar miniszterelnök helyettessel szembeni támadás" – fogalmazott.
Molnár Áron Tiszás ellenzéki aktivista, Vályi István tiszes ellenzéki aktivista főszerepet vállalnak abban, hogy fújják az egész ügyet, állapítja meg Németh Balázs, majd Kocsis Máté hozzáteszi:
„Felszólítom Magyar Pétert, hogy fejezze be az emberek becsapását és hergelését, mert
ő már sokszor túlment minden határon, de ebben az ügyben ő is bajba kerülhet”
– hívta fel a figyelmet Kocsis, majd leszögezte:
„Az összesnek, aki ebben részt vett, az összesnek felelnie kell. Ez, ami most történt, ez nem játék. Főleg azért, mert
egy külföldi titkosszolgálat áll az egésznek a hátterében.
És meg kell nézni most már Jámbor Andrásnak is a külföldi titkosszolgálati kapcsolatait, pontosabban továbbmegyek, nyilvánosságra kell hozni.”
Kocsis Máté úgy fogalmazott:
„Az igazságügyminiszter készített ugyan egy jelentést, de nem gyorsan készítette, hanem ez a korábbi rendőrségi és titkosszolgálati dokumentumok, jelentések és iratok alapján került összefoglalásra. Tehát
nem leült és írt valamit, hanem maga elé húzott korábbról ismert tényeket, hatósági dokumentumokat.”
Kocsis abban bízik, hogy ennek mentén halad tovább az ügy és arra hívta fel minden politikustársa figyelmét, hogy szálljanak be ebbe a meccsbe, ugyanis oda kell figyelni, hogy ez a hálózat a következő napokban ne tudjon akciózni.
„Nagyon oda kell arra figyelni, hogy a következő hónapokban ez a hálózat már ne tudjon ilyen akciókat végrehajtani, különösen meg külföldi titkosszolgálati háttérrel. És ha ezért nem teszünk meg mindent, akkor óriási hibát követünk el"
– hangsúlyozta, arra is felhívva a figyelmet, hogy ígéri, a héten még további fejleményekről számolhat be.
A Fidesz frakcióvezetője szerdán úgy fogalmazott a Facebook-olalán:
„További állításokat, javaslatokat és kérdéseket is felteszek. Úgy van, ahogy Dobrev Klára mondta: forró ősz elé nézünk!”
Ahogyan korábban megírtuk, Tuzson Bence igazságügyi miniszter szerdán nyilvánosságra hozta a Szőlő utcai javítóintézet ügyében készült vizsgálati jelentést. A dokumentum egyértelművé teszi: sem politikus, sem kormánytag érintettsége nem merült fel.
A beszélgetést a Harcosok órája YouTube-csatornáján is követhetik: