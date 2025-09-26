Soron kívül nyomoznak a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

A Legfőbb Ügyészség azt közölte pénteken, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben.

A Legfőbb Ügyészség – a büntetőeljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – pénteken úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el.