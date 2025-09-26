Soron kívül nyomoznak a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

A Legfőbb Ügyészség azt közölte pénteken, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda
emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben.
A Legfőbb Ügyészség – a büntetőeljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – pénteken úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el.
A közlés szerint
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán, az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a Központi Nyomozó Főügyészségen nyomozó csoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el.
Mint írták, a nyomozó hatóság eddig két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, akik jelenleg letartóztatásban vannak. A Fővárosi Főügyészség indítványára a nyomozási bíró a gyanúsítottak letartóztatását további két hónappal – november 29-ig – meghosszabbította – áll a közleményben.