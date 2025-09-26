Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Putyin, amit mondott, az mindenkit meglepett

Legfőbb Ügyészség

Soron kívül nyomoznak a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Legfőbb Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség soron kívül, nyomozó csoportban folytatja le. A Szőlő utcai ügyben eddig két személyt hallgattak ki gyanúsítottként.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Legfőbb ÜgyészségbűncselekményKészenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

A Legfőbb Ügyészség azt közölte pénteken, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 

emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben.

 

A Legfőbb Ügyészség – a büntetőeljárási törvény által biztosított lehetőségével élve – pénteken úgy határozott, hogy a nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja, és az ügyben a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el.

Orbán Viktor: Egyetlen miniszter becsületéhez sem fér kétség, az alaptalan vádaskodásoknak következményei lesznek

 

A közlés szerint 

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán, az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a Központi Nyomozó Főügyészségen nyomozó csoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el.

Mint írták, a nyomozó hatóság eddig két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, akik jelenleg letartóztatásban vannak. A Fővárosi Főügyészség indítványára a nyomozási bíró a gyanúsítottak letartóztatását további két hónappal – november 29-ig – meghosszabbította – áll a közleményben.

Álhírbotrány
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!