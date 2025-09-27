Megfutamodás – kármentésbe kezdtek az álhírterjesztők a Szőlő utcai botrány után

A balliberális média most mindent megtesz, hogy minimalizálja a Szőlő utcai botrány következményeit - adta hírül a Magyar Nemzet. A portál emellett megemlíti Deák Dániel bejegyzését is, ahol a XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutat, hogy az „álhírterjesztők megijedtek”.

Orbán Viktor szerint súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai botránynak

Fotó: MTI/Fischer Zoltán

A miniszterelnök a Kossuth rádióban elmondta, hogy Szőlő utcában valójában egy börtön működik, amelyet javítóintézetnek neveznek. Az intézmény vezetője prostituáltakat futtatott, ám ennek semmilyen köze nincs az ott őrzött fiúgyermekekhez. Orbán Viktor szerint egy – feltehetően külföldi szálakat is magában foglaló – hálózat kezdett el álhírt gyártani arról, hogy pedofil bűncselekmény történt, és ennek a történetnek a szálait egészen a kormányig próbálták elvezetni.

Ha azért vádolnak valakit pedofil bűncselekménnyel, hogy annak az állását tönkretegyék, a rendőrséget lejárassák, a közigazgatást kikezdjék, minisztert vagy kormányt akarnának buktatni, az háromszoros súlyú bűncselekmény”

– húzta alá Orbán Viktor, kijelentve, hogy a kormány minden tagja ártatlan, és a vádak miatt súlyos jogkövetkezmények lesznek.