Megfutamodás – kármentésbe kezdtek az álhírterjesztők a Szőlő utcai botrány után

A balliberális média most mindent megtesz, hogy minimalizálja a Szőlő utcai botrány következményeit - adta hírül a Magyar Nemzet. A portál emellett megemlíti Deák Dániel bejegyzését is, ahol a XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutat, hogy az „álhírterjesztők megijedtek”.
A miniszterelnök a Kossuth rádióban elmondta, hogy Szőlő utcában valójában egy börtön működik, amelyet javítóintézetnek neveznek. Az intézmény vezetője prostituáltakat futtatott, ám ennek semmilyen köze nincs az ott őrzött fiúgyermekekhez. Orbán Viktor szerint egy – feltehetően külföldi szálakat is magában foglaló – hálózat kezdett el álhírt gyártani arról, hogy pedofil bűncselekmény történt, és ennek a történetnek a szálait egészen a kormányig próbálták elvezetni.
Ha azért vádolnak valakit pedofil bűncselekménnyel, hogy annak az állását tönkretegyék, a rendőrséget lejárassák, a közigazgatást kikezdjék, minisztert vagy kormányt akarnának buktatni, az háromszoros súlyú bűncselekmény”
– húzta alá Orbán Viktor, kijelentve, hogy a kormány minden tagja ártatlan, és a vádak miatt súlyos jogkövetkezmények lesznek.
A Válasz Online véleménycikkben próbálja magyarázni az álhírkampányt, állítva, hogy „nincs itt semmilyen összeesküvés”. Pedig éppen ez a portál robbantotta ki az ügyet, most mégis úgy viselkednek, mintha semmi közük nem lenne hozzá. Hasonló emlékezetkiesésben szenved a 444.hu is, ugyanis szerintük „ez egy olyan fekete kampány, amit nem vezényelt le senki”.
Ó, dehogynem! Kedves 444-es propagandisták! Értem a kármentést, de ezt a vonalat is hamarosan korrigálniuk kell”
– reagált erre Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
Arató Gergely, a DK politikusa is elismerte végül, hogy mindenféle bizonyíték nélkül vádaskodtak. Ugyanakkor még vannak olyan közéleti szereplők, akik következetesen kiállnak a gerjesztett álhír igazságtartalma mellett: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke még mindig kitart amellett, hogy megalapozottan vádolták meg Semjén Zsoltot, és a kormány elhallgatja az igazságot.
A Legfőbb Ügyészség közölte, hogy a Szőlő utcai ügyben minden részletre kiterjedő vizsgálat indult. A hatóság közölte:
A nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonjuk, és a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség jár el.”
A cél, hogy minden felelőst felelősségre vonjanak, és az álhírterjesztők ne ússzák meg a következményeket.