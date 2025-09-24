Ózdon nincs gyermekotthon, ahogy a Szőlő utcában sincs

Ahogyan korábban megírtuk, Ózdon nincs gyermekotthon, ahogy a Szőlő utca sem helye semmilyen gyermekotthonnak. Kocsis Máté a Harcosok órája Extrában elmondta.

Szőlő utca, Ózd: nincs gyermekotthon

Ahogyan fogalmazott:

Magyar Péter azt mondja, hogy a Szőlő utcai gyermekotthonban történteket ki kell vizsgálni, akkor nagyon fontos azt tudni, hogy a

Szőlő utcában nincsen gyermekotthon. A Szőlő utcában a köznyelv által használtan egy kiskorúak börtöne van.

Fiatalkorúak börtöne, ahol csak férfi elítéltek vannak. Ez egy zárt intézmény, NATO szögesdróttal, zsilipeléssel, rácsokkal, így nem lehet szabadon mozogni.

Kimászkálni sem lehet onnan a vendégeknek, de bemászkálni sem lehet.

Tehát van egy Szőlő utcánk, egy kiskorúak börtöne, és van Ózdon egy nem létező gyermekotthon”

– ismerteti Kocsis a másik alaptalan vádaskodást is.

Most Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára teszi helyre az alaptalan vádakat Facebook-videójában.

Elsőként az alábbi videóban megtekinthető módon Fülöp bemutatja, hogy Ózdon (Ózd környékén) 2009 óta nincs gyermekotthon, azt még a baloldal zárta be, tehát az a történet, amit a videóban hallhatunk, hogy fekete, lesötétített autókban jött magas rangú politikus gyerekekért, alapvetően nem lehet igaz.

Ahogyan Fülöp fogalmaz:

„Na ennyit, erről a vádaskodásról. Ez nem más, mint szervezett politikai akció.”

Ahogyan az sem igaz, hogy a Szőlő utcában gyermekotthon lenne. Ott javítóintézet, másképpen mondva fiatalkorúak börtöne van, amelyet az alábbi, Fülöp Attila által készített videó segítségével most megtekinthet mindenki, vagy ezen a linken eléri: