Az államtitkár szerint a baloldal szalonrasszista a romákkal szemben

A Harcosok órája hétfői adásában Vitályos Eszter után Sztojka Attila társadalmi esélyekért felelős államtitkár volt a vendég. Sztojka elsőként a józsefvárosi időközi választásról beszélt, ahol szerinte a baloldal ismét hamis vádakkal próbálta magyarázni a vereségét. Úgy fogalmazott, a baloldal szalonrasszista magatartást tanúsít a romákkal szemben, lebecsülve őket, amiért a közösség képes dönteni és kiállni a konzervatív értékek mellett.

Sztojka Attila társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Romák és konzervatív értékek

Sztojka hangsúlyozta, a cigányság az elmúlt választásokon világosan jelezte, hogy támogatja a keresztény-konzervatív oldalt. Példaként említette, hogy a 2022-es országgyűlési választáson a romák által sűrűn lakott településeken a Fidesz fölényesen győzött. Az államtitkár szerint a polgárosodás jelei is egyre erősebbek: több roma fiatal tanul felsőoktatásban, többen dolgoznak, és nő a roma származású polgármesterek száma is.

Tisza Párt és a roma közösség

Sztojka kemény szavakkal illette a Tisza Pártot is, amelyet szerinte átverésre építenek, és amely nem képvisel világos értékrendet. Úgy vélte, Magyar Péter környezetében többnyire olyan roma szereplők jelentek meg, akik korábban a baloldalhoz vagy a liberális oldalhoz kötődtek, és zsákutcába vezették a közösséget. Az államtitkár hozzátette: a Tisza Párt progresszív adótervei a roma dolgozók fizetését is csökkentenék.

Drogpolitika és közösségi felelősség

Sztojka Attila a droghelyzet kapcsán kiemelte, a kormány szigorú szabályozása visszatartó erőt jelent, és csökken a drogfogyasztás. Hangsúlyozta, a zéró tolerancia politikáját továbbra is érvényesítik, mert ezzel nemcsak az egyént, hanem a családot és a közösséget is védik.

A csendes többség szerepe

Végezetül arról beszélt, hogy a csendes többség egyre inkább a konzervatív oldal mellett áll. Szerinte az ellenzék szándékosan próbál feszültséget szítani, míg a kormány célja, hogy a roma közösség saját kezébe vegye sorsa alakítását, és a nemzet részének tekintse magát.