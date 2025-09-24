Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb információk derültek ki az orosz-amerikai csúcsról

demonstráció

Sztrájk: nem indultak el reggel a fővárosi kukások, keveslik a fizetést a dolgozók

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem vonult ki szerdán reggel a budapesti kukásautók egy része, néhányan a telephelyeken maradtak. A Magyar Nemzet információi szerint a fővárosi szemetesek egy része tulajdonképpen sztrájkba lépett, mert elégedetlenek voltak a bérükkel, és fizetésüket sem kapták meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
demonstrációMOHU MOL Zrtfővárosbankukásautósztrájk

A Magyar Nemzet azt írja: a kukásoknak nem sikerült bérmegállapodást kötniük munkáltatójukkal, a MoHu Budapest Zrt.-vel, és egy hete nem kaptak fizetést, ezért sztrájkba kezdtek. 

sztrájk, kukásautó. szemetes, szemétszállítás20210318 SopronAz STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ahogy ürítik a kukákat.Fotó: Máthé Daniella MD Kisalföld
Sztrájkolnak a kukások Fotó: Máthé Daniella

Sztrájkba kezdtek a kukások

A MoHu Budapest egyébként ötven százalékban a Mol-csoport, ötven százalékban pedig a főváros tulajdona. Úgy tudni, hogy nem az összes kukásautó személyzete döntött a sztrájk mellett, vannak, akik munkába álltak reggel.

A Blikk arról írt, hogy szerda reggel leállt Budapesten a hulladékszállítás. A kukásautók nem indultak el hajnalban a szokásos útjukra az Ecseri úti, illetve a másik két budapesti telepről sem.

Nem csak a kukásoknak van elegük, a taxisok egy része is sztrájkba kezdett a fővárosban, akik több helyszínen, többek között a Városháza előtt és a Hősök terén is tüntetésbe kezdtek. 

A két taxis szakszervezet által kezdeményezett demonstrációval ta főváros taxirendeletének szigorítása ellen tiltakoznak a résztvevők. A rendelet megváltoztatásával kapcsolatban a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke nehezményezte, hogy több olyan javaslat is szerepel benne, melyet nem vagy csak részben tárgyalt meg a főváros a taxisokkal.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!