Orbán Viktor vétója bedöntheti az uniós szankciós tervet

A Tűzfalcsoport gyorselemzése szerint a Politico cikke egyértelműen bemutatja, hogy Brüsszel jogi kiskaput keres Magyarország megkerülésére. Orbán Viktor miniszterelnök jelenleg blokkolja a tervet, amely szerint a szankcionált orosz vagyon lefoglalásával és „kártérítési kölcsönként” Ukrajnának átutalásával finanszíroznák a háborús kiadásokat. Egy névtelenséget kérő uniós diplomatát idézve: „szürke zónában vagyunk”.
A Bizottság jogászai azt vizsgálják, hogyan lehet a most egyhangú döntést igénylő kérdést minősített többséggel elfogadtatni.
Ehhez magas szintű politikai megállapodásra lenne szükség az összes vagy a legtöbb állam- és kormányfő részéről”
– áll a pénteki EU-nagyköveti anyagban.
Federico Lupo Pasini professzor szerint egy ilyen lépés a nemzetközi jogot is sértheti.
Nem csak Magyarország emeli fel a szavát: Belgium és Szlovákia is komoly fenntartásokkal él.
Elfogadni Putyin pénzét, és a kockázatokat ránk hagyni – ez nem fog megtörténni”
– jelentette ki Bart De Wever belga kormányfő, aki szerint ez gyengítené a bizalmat az euróövezetben.
Jövő héten Koppenhágában ülnek össze az uniós vezetők, hogy további támogatást gyűjtsenek a magyar kormány elszigetelésére. A cél egyértelműen az, hogy elegendő támogatást gyűjtsenek más országoktól a magyar kormányfő elszigeteléséhez. A végső döntés az októberi csúcson várható, de több tagállam szerint a precedens veszélyes lehet a jövőbeli uniós döntéshozatalra is.