Orbán Viktor vétója bedöntheti az uniós szankciós tervet

A Tűzfalcsoport gyorselemzése szerint a Politico cikke egyértelműen bemutatja, hogy Brüsszel jogi kiskaput keres Magyarország megkerülésére. Orbán Viktor miniszterelnök jelenleg blokkolja a tervet, amely szerint a szankcionált orosz vagyon lefoglalásával és „kártérítési kölcsönként” Ukrajnának átutalásával finanszíroznák a háborús kiadásokat. Egy névtelenséget kérő uniós diplomatát idézve: „szürke zónában vagyunk”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Forrás: AFP

Jogi kiskapu Orbán Viktor vétója ellen

A Bizottság jogászai azt vizsgálják, hogyan lehet a most egyhangú döntést igénylő kérdést minősített többséggel elfogadtatni.

Ehhez magas szintű politikai megállapodásra lenne szükség az összes vagy a legtöbb állam- és kormányfő részéről”

– áll a pénteki EU-nagyköveti anyagban.

Federico Lupo Pasini professzor szerint egy ilyen lépés a nemzetközi jogot is sértheti.