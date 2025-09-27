Orbán Viktor vétója bedöntheti az uniós szankciós tervet

Hírlevél

A Fidesz-pártisággal korántsem vádolható Politico is elismeri: az EU olyan jogi kiskapun dolgozik, amely kizárhatja Magyarországot a döntéshozatalból és 140 milliárd eurónyi orosz vagyont küldhet Ukrajnába. Orbán Viktornak továbbra is résen kell lenni.
A Tűzfalcsoport gyorselemzése szerint a Politico cikke egyértelműen bemutatja, hogy Brüsszel jogi kiskaput keres Magyarország megkerülésére. Orbán Viktor miniszterelnök jelenleg blokkolja a tervet, amely szerint a szankcionált orosz vagyon lefoglalásával és „kártérítési kölcsönként” Ukrajnának átutalásával finanszíroznák a háborús kiadásokat. Egy névtelenséget kérő uniós diplomatát idézve: „szürke zónában vagyunk”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Forrás: AFP

Jogi kiskapu Orbán Viktor vétója ellen

A Bizottság jogászai azt vizsgálják, hogyan lehet a most egyhangú döntést igénylő kérdést minősített többséggel elfogadtatni.

Ehhez magas szintű politikai megállapodásra lenne szükség az összes vagy a legtöbb állam- és kormányfő részéről” 

– áll a pénteki EU-nagyköveti anyagban.
Federico Lupo Pasini professzor szerint egy ilyen lépés a nemzetközi jogot is sértheti.

Orbán Balázs szerint hazudik az Európai Bizottság Ukrajnáról szóló jelentése

Belgium és Szlovákia sem tapsol

Nem csak Magyarország emeli fel a szavát: Belgium és Szlovákia is komoly fenntartásokkal él.

Elfogadni Putyin pénzét, és a kockázatokat ránk hagyni – ez nem fog megtörténni” 

– jelentette ki Bart De Wever belga kormányfő, aki szerint ez gyengítené a bizalmat az euróövezetben.

Orbán Viktor
A cél az, hogy a koppenhágai csúcson sikerüljön Orbán Viktort elszigetelni
Fotó:MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher 

Koppenhágában folytatódik a harc

Jövő héten Koppenhágában ülnek össze az uniós vezetők, hogy további támogatást gyűjtsenek a magyar kormány elszigetelésére. A cél egyértelműen az, hogy elegendő támogatást gyűjtsenek más országoktól a magyar kormányfő elszigeteléséhez. A végső döntés az októberi csúcson várható, de több tagállam szerint a precedens veszélyes lehet a jövőbeli uniós döntéshozatalra is.

 

