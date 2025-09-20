Takács Péter: Magyar Péter szándéka a botrányokozás

A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozójának kezdetekor Magyar Péter azonnal posztolt, hogy a kórházaknál akcióznak a Tisza szigetek, WC papírt és tusfürdőt visznek a kórházakhoz, de az egészségügyi államtitkár megtiltotta, hogy átvegyék. Takács Pétert arról kérdezték a műsorban, hogy valóban megtiltotta a kórházaknak, hogy átvegyék ezeket az adományokat?
Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy
„Magyar Péter nem bírja elviselni, ha csak egy órán át nem őróla szólnak a hírek, ezért félve attól, hogy ma nem vele lesz tele a sajtó, elkezdett valamilyen akciót, egy valamilyen botrányt kelteni, generálni.”
Hangsúlyozta:
„Keres valami témát, amivel terelheti a botrányairól a figyelmet, és ez most nem más, mint a jól bevált kórházak. Én egyébként nem vitatom a Tisza- aktivistáknak a jó szándékát.
Magyar Péter szándékai viszont nem jók. Az ő szándéka a botrányokozás.”
Hozzátette:
„Természetesen bevihetik a kórházakhoz az adományokat. A kórházaink nem lesznek partnerek a botránykeltésben, az adományokat átvesszük, a jó szándékú aktivistáknak megköszönjük,
Magyar Péternek meg jó vergődést kívánunk.”