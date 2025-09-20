Hírlevél

Takács Péter: Magyar Péter szándéka a botrányokozás

Magyar Péter nem bírja elviselni, ha csak egy órán át nem őróla szólnak a hírek. Félve attól, hogy ma nem vele lesz tele a sajtó, elkezdett valamilyen akciót, egy valamilyen botrányt kelteni, generálni – mondta el Takács Péter, egészségügyért felelős államtitkár a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján annak kapcsán, hogy a kórházaknál akcióznak a Tisza szigetek.
A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozójának kezdetekor Magyar Péter azonnal posztolt, hogy a kórházaknál akcióznak a Tisza szigetek, WC papírt és tusfürdőt visznek a kórházakhoz, de az egészségügyi államtitkár megtiltotta, hogy átvegyék. Takács Pétert arról kérdezték a műsorban, hogy valóban megtiltotta a kórházaknak, hogy átvegyék ezeket az adományokat?

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, TakácsPéter
Miskolc, 2025. április 23. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára sajtótájékoztatót tart a miskolci Velkey László Gyermekegészségügyi Központ (GYEK) épülete előtt 2025. április 23-án. Takács Péter elmondta, hogy a kormány elkötelezett az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések mellett, de Brüsszel és a Tisza párt "sunyi kis alkuja" gátolja és lassítja a kivitelezési folyamatokat MTI/Vajda János
Fotó: MTI/Vajda János

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy

„Magyar Péter nem bírja elviselni, ha csak egy órán át nem őróla szólnak a hírek, ezért félve attól, hogy ma nem vele lesz tele a sajtó, elkezdett valamilyen akciót, egy valamilyen botrányt kelteni, generálni.”

Hangsúlyozta:

„Keres valami témát, amivel terelheti a botrányairól a figyelmet, és ez most nem más, mint a jól bevált kórházak. Én egyébként nem vitatom a Tisza- aktivistáknak a jó szándékát.

Magyar Péter szándékai viszont nem jók. Az ő szándéka a botrányokozás.”

Hozzátette:

„Természetesen bevihetik a kórházakhoz az adományokat. A kórházaink nem lesznek partnerek a botránykeltésben, az adományokat átvesszük, a jó szándékú aktivistáknak megköszönjük,

Magyar Péternek meg jó vergődést kívánunk.”

 

 

