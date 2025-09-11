Kínos interjú a 444-nek: Tarr beismerte a Tisza titkolózását

A Tisza-adó botránya után Tarr Zoltán Strasbourgban interjút adott a baloldali 444 portálnak. Itt kénytelen volt elismerni: „Politikai értelemben valóban nem volt szerencsés, amit mondtam… ilyen értelemben biztosan hibáztam.”

Magyar Péter (b) és Tarr Zoltán. Fotó: MTI/Purger Tamás

Tarr lebukott: a Tisza titkolózik

A baloldali Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán Etyeken mondott beszédével robbant ki az elmúlt időszak legnagyobb ellenzéki botránya. Tarr többek között kijelentette:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

Majd hozzátette:

Számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet – meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”

Ezek a mondatok mindent elárulnak a baloldal valódi stratégiájáról: kampányban titkolózás, győzelem után pedig bármi megengedett.

Interjú a baloldali 444-nek

A botrány után Tarr Zoltán Strasbourgban interjút adott a baloldali 444 portálnak. Itt kénytelen volt elismerni:

Politikai értelemben valóban nem volt szerencsés, amit mondtam… ilyen értelemben biztosan hibáztam.”

Ez a beismerés világos: Tarr nem azt bánta meg, hogy mit gondol, hanem azt, hogy lebukott. Az interjúban végig magyarázkodott, Brüsszelre, a „toxikus közéletre” és a Fidesz kommunikációjára hárította a felelősséget.

A Fidesz gyors reakciója

A kormánypártok nem hagyták annyiban. A felvétel és a kiszivárgott dokumentum nyomán felépített kampány egyértelműen védekezésre kényszerítette a Tisza Pártot. A Fidesz világossá tette: a választóknak joguk van tudni, ha egy baloldali párt eltitkolja a programját, és csak a választás után akarja végrehajtani.

Menczer Tamás a 444 interjújára reagálva azt írta:

Nem az igazsággal van a baj, Zoltán! A Tisza-adóval van baj. Se a Tisza, se a Tisza-adó nem kell senkinek!

Kommunikációs tréning és titkolózás

Tarr a 444-nek arról is beszélt, hogy a párt jelöltjeit kommunikációs tréningekre küldik, hogy „ne essenek bele hasonló hibákba”. Saját szavaival:

Nem szabad jóhiszeműen beszélgetnünk, mert félreértelmezik, és lecsapnak rá. Erre is meg fogjuk tanítani a képviselőjelölteket. Etyek kitűnő lecke volt.”

Ez egyértelmű: a Tisza nem az őszinteséget választja, hanem a taktikázást és a titkolózást.