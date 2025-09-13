Hírlevél

Tarr Zoltán

Teljes behódolás — Tarr Zoltán leleplező monológja szerint a Tisza az unió akaratát teljesítené

47 perce
Újabb, zárt körű pártrendezvényen készült hangfelvétel került nyilvánosságra, amely szerint a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán, azt fejtegette: a párt kormányra kerülve nem kritizálná Brüsszelt, sőt — állítása szerint — kész lenne az uniós döntések végrehajtására. A felvétel szerint a Tisza már most is folytat konzultációkat az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal, miközben otthon részletes, titkos programot készítenek 300 szakértő bevonásával. A Tarról kiszivárgott részletek alapján a tiszásos esetleges győzelmének lehetséges következményei között vannak a drasztikus adóemelések, a szorosabb uniós alárendeltség és a politikai leszámolás veszélye is.
Egy frissen kiszivárgott hangfelvételen a Tisza Párt egyik budapesti, zárt körű rendezvényén elhangzó beszéd részletei kerültek a nyilvánosság elé. Tarr Zoltán alelnök a felvétel szerint azt hangoztatta, hogy a párt — kormányzati pozíció esetén — nem kritizálná Brüsszelt, hanem az uniós együttműködés és az európai egység erősítésén dolgozna. A beszélgetésben elhangzott, hogy a párt képviselői már most is egyeztetnek az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal a Magyarországot érintő ügyekről.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Tarr: „Ha nem az asztalnál ülsz, az étlapon vagy”

Tarr Zoltán a felvételen többször is hangsúlyozta Magyarország „kicsinységét” és azt a logikát, amely szerinte azt követeli, hogy országunk a döntéshozatal részese legyen, ne kívülről kritizáljon. Szavai szerint az érdekek érvényesítéséhez az kell, hogy ott üljenek az asztalnál, és részt vegyenek a döntések kialakításában — ezért szerinte célszerűbb a brüsszeli együttműködést választani, mint az ellenszegülést.

Konzultálnak a brüsszeli intézményekkel — mit is jelent ez pontosan?

A felvételbeli megszólalás szerint „örömmel fogadnak és konzultálnak velünk” az Európai Parlamentben és — állítása szerint — az Európai Bizottságban is. Tarr ugyanakkor elismerte, hogy jelenleg nem rendelkeznek végrehajtó hatalommal: felvetéseket tehetnek, de garanciát arra nem vállalhatnak, hogy ezek hogyan lesznek végrehajtva. A párt szerepvállalása Brüsszellel való szorosabb együttműködésre és a döntések befolyásolására irányulna.

Titkolt program: 300 szakértő, 65 munkacsoport

A hangfelvétel szerint a Tisza Párt a nyilvánosság elől eltitkolja részletes programját: Tarr állítása szerint 300 szakértő dolgozik 65 munkacsoportban a megoldásokon, de ezek „nagyon-nagyon későn és sokára” válnának nyilvánossá. A beszélő világossá tette, hogy a választók elé csak egy rövidített kivonat kerülne a választások előtt — a teljes programot pedig nem szándékozzák időben publikálni. A titkolózás a felvétel szerint annak a jele, hogy a párt stratégiai elemeit háttérben kívánja tartani mindaddig, amíg azokra szükségük nem lesz.

Kapcsolat Lengyelországgal és a „varsói gyors”

A kiszivárgott anyag említést tesz a Tisza és a Donald Tusk vezette lengyel vezetés között kialakult kapcsolatról: a beszéd szerint külön csapat dolgozik azon, hogy a lengyel tapasztalatokat és „varsói” módszereket Magyarországon is felhasználhassák a jelenlegi kormány megbuktatására. A részletek alapján a párt európai szövetségeseivel történő együttműködés stratégiai fontosságú eleme lehet politikai akciótervének.

A lehetséges politikai és gazdasági következmények

A felvételből és a kapcsolódó beszámolókból az a kép rajzolódik ki, hogy egy esetleges Tisza-kormány jelentős politikai irányváltást hozhatna: esély van drasztikus adóemelésekre, a hazai politika szorosabb uniós orientálására, valamint a kormányzati és pártpolitikai harcok éleződésére.

Mi a jelentősége és mit jó tudni a forrásokról?

A most nyilvánosságra került hangfelvétel egy sor korábbi — és szintén kifogásokat kiváltó — kiszivárgott anyaghoz csatlakozik, amelyek a Tisza Párt belső működéséről és stratégiáiról adtak képet. A beszélő megfogalmazásai erős állításokat tartalmaznak arról, milyen irányt venne az ország politikája a párt hatalomra jutása esetén.

 

