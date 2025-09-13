Teljes behódolás — Tarr Zoltán leleplező monológja szerint a Tisza az unió akaratát teljesítené

Egy frissen kiszivárgott hangfelvételen a Tisza Párt egyik budapesti, zárt körű rendezvényén elhangzó beszéd részletei kerültek a nyilvánosság elé. Tarr Zoltán alelnök a felvétel szerint azt hangoztatta, hogy a párt — kormányzati pozíció esetén — nem kritizálná Brüsszelt, hanem az uniós együttműködés és az európai egység erősítésén dolgozna. A beszélgetésben elhangzott, hogy a párt képviselői már most is egyeztetnek az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal a Magyarországot érintő ügyekről.

Magyar Péter és Tarr Zoltán. Fotó: MTI/Purger Tamás

Tarr: „Ha nem az asztalnál ülsz, az étlapon vagy”

Tarr Zoltán a felvételen többször is hangsúlyozta Magyarország „kicsinységét” és azt a logikát, amely szerinte azt követeli, hogy országunk a döntéshozatal részese legyen, ne kívülről kritizáljon. Szavai szerint az érdekek érvényesítéséhez az kell, hogy ott üljenek az asztalnál, és részt vegyenek a döntések kialakításában — ezért szerinte célszerűbb a brüsszeli együttműködést választani, mint az ellenszegülést.

Konzultálnak a brüsszeli intézményekkel — mit is jelent ez pontosan?

A felvételbeli megszólalás szerint „örömmel fogadnak és konzultálnak velünk” az Európai Parlamentben és — állítása szerint — az Európai Bizottságban is. Tarr ugyanakkor elismerte, hogy jelenleg nem rendelkeznek végrehajtó hatalommal: felvetéseket tehetnek, de garanciát arra nem vállalhatnak, hogy ezek hogyan lesznek végrehajtva. A párt szerepvállalása Brüsszellel való szorosabb együttműködésre és a döntések befolyásolására irányulna.

Titkolt program: 300 szakértő, 65 munkacsoport

A hangfelvétel szerint a Tisza Párt a nyilvánosság elől eltitkolja részletes programját: Tarr állítása szerint 300 szakértő dolgozik 65 munkacsoportban a megoldásokon, de ezek „nagyon-nagyon későn és sokára” válnának nyilvánossá. A beszélő világossá tette, hogy a választók elé csak egy rövidített kivonat kerülne a választások előtt — a teljes programot pedig nem szándékozzák időben publikálni. A titkolózás a felvétel szerint annak a jele, hogy a párt stratégiai elemeit háttérben kívánja tartani mindaddig, amíg azokra szükségük nem lesz.