Teljes behódolás — Tarr Zoltán leleplező monológja szerint a Tisza az unió akaratát teljesítené

Egy frissen kiszivárgott hangfelvételen a Tisza Párt egyik budapesti, zárt körű rendezvényén elhangzó beszéd részletei kerültek a nyilvánosság elé. Tarr Zoltán alelnök a felvétel szerint azt hangoztatta, hogy a párt — kormányzati pozíció esetén — nem kritizálná Brüsszelt, hanem az uniós együttműködés és az európai egység erősítésén dolgozna. A beszélgetésben elhangzott, hogy a párt képviselői már most is egyeztetnek az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal a Magyarországot érintő ügyekről.
Tarr Zoltán a felvételen többször is hangsúlyozta Magyarország „kicsinységét” és azt a logikát, amely szerinte azt követeli, hogy országunk a döntéshozatal részese legyen, ne kívülről kritizáljon. Szavai szerint az érdekek érvényesítéséhez az kell, hogy ott üljenek az asztalnál, és részt vegyenek a döntések kialakításában — ezért szerinte célszerűbb a brüsszeli együttműködést választani, mint az ellenszegülést.
A felvételbeli megszólalás szerint „örömmel fogadnak és konzultálnak velünk” az Európai Parlamentben és — állítása szerint — az Európai Bizottságban is. Tarr ugyanakkor elismerte, hogy jelenleg nem rendelkeznek végrehajtó hatalommal: felvetéseket tehetnek, de garanciát arra nem vállalhatnak, hogy ezek hogyan lesznek végrehajtva. A párt szerepvállalása Brüsszellel való szorosabb együttműködésre és a döntések befolyásolására irányulna.
A hangfelvétel szerint a Tisza Párt a nyilvánosság elől eltitkolja részletes programját: Tarr állítása szerint 300 szakértő dolgozik 65 munkacsoportban a megoldásokon, de ezek „nagyon-nagyon későn és sokára” válnának nyilvánossá. A beszélő világossá tette, hogy a választók elé csak egy rövidített kivonat kerülne a választások előtt — a teljes programot pedig nem szándékozzák időben publikálni. A titkolózás a felvétel szerint annak a jele, hogy a párt stratégiai elemeit háttérben kívánja tartani mindaddig, amíg azokra szükségük nem lesz.
A kiszivárgott anyag említést tesz a Tisza és a Donald Tusk vezette lengyel vezetés között kialakult kapcsolatról: a beszéd szerint külön csapat dolgozik azon, hogy a lengyel tapasztalatokat és „varsói” módszereket Magyarországon is felhasználhassák a jelenlegi kormány megbuktatására. A részletek alapján a párt európai szövetségeseivel történő együttműködés stratégiai fontosságú eleme lehet politikai akciótervének.
A felvételből és a kapcsolódó beszámolókból az a kép rajzolódik ki, hogy egy esetleges Tisza-kormány jelentős politikai irányváltást hozhatna: esély van drasztikus adóemelésekre, a hazai politika szorosabb uniós orientálására, valamint a kormányzati és pártpolitikai harcok éleződésére.
A most nyilvánosságra került hangfelvétel egy sor korábbi — és szintén kifogásokat kiváltó — kiszivárgott anyaghoz csatlakozik, amelyek a Tisza Párt belső működéséről és stratégiáiról adtak képet. A beszélő megfogalmazásai erős állításokat tartalmaznak arról, milyen irányt venne az ország politikája a párt hatalomra jutása esetén.