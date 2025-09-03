Tarr Zoltán össze-vissza beszél és nem cáfolja a párt adóemelési terveit

Hiába érte el a HírTv Brüsszelben a Tisza párt titkos adóemelési terveit véletlenül kikotyogó Tarr Zoltánt. A Tisza párt politikusa nem volt hajlandó arról beszélni, hogy mi az amit majd csak a választások megnyerése után árul el Magyar Péter pártja a választóknak.
Magyar Péter jobb keze ugyanakkor nem cáfolta, hogy adóemelésre készülnek és Magyar Péternek azt az állítását sem erősítette meg amely szerint az ő botrányos etyeki nyilatkozatát összevágva meghamisították volna.
A botrányos kijelentéseiről elhíresült Tarr Zoltán így nem válaszolt érdemben a HírTv kérdéseire Brüsszelben:
Mint ismeretes Tarr Zoltán egy etyeki tiszás rendezvényen arról beszélt, hogy többkulcsos adót vezetnének be kormányra kerülésük esetén, majd hozzátette sok mindent azonban nem mondhatnak el, mert akkor megbuknának.