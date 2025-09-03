Tarr Zoltán össze-vissza beszél és nem cáfolja a párt adóemelési terveit

Hiába érte el a HírTv Brüsszelben a Tisza párt titkos adóemelési terveit véletlenül kikotyogó Tarr Zoltánt. A Tisza párt politikusa nem volt hajlandó arról beszélni, hogy mi az amit majd csak a választások megnyerése után árul el Magyar Péter pártja a választóknak.

Tarr Zoltán kifejtette: ha elmondaná az igazat, akkor megbukna a Tisza (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Tarr Zoltán hablatyolásba kezdett az érdemleges válaszadás helyett

Magyar Péter jobb keze ugyanakkor nem cáfolta, hogy adóemelésre készülnek és Magyar Péternek azt az állítását sem erősítette meg amely szerint az ő botrányos etyeki nyilatkozatát összevágva meghamisították volna.

A botrányos kijelentéseiről elhíresült Tarr Zoltán így nem válaszolt érdemben a HírTv kérdéseire Brüsszelben:

Mint ismeretes Tarr Zoltán egy etyeki tiszás rendezvényen arról beszélt, hogy többkulcsos adót vezetnének be kormányra kerülésük esetén, majd hozzátette sok mindent azonban nem mondhatnak el, mert akkor megbuknának.

