Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meglepő fordulat: Putyin üzent Zelenszkijnek

Tarr Zoltán

Tarr Zoltán össze-vissza beszél és nem cáfolja a párt adóemelési terveit

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Össze-vissza beszélt Tarr Zoltán Brüsszelben, amikor a HírTv a botrányos kijelentéseire reagáltatta. A Tisza párt politikusa, Tarr Zoltán nem volt hajlandó érdemben egyetlen értelmes mondatban sem arra válaszolni, hogy mi az, amit a Tisza Párt eltitkol a választópolgárok elől.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tarr ZoltánTisza PártMagyar Péteradóemelés

Hiába érte el a HírTv Brüsszelben a Tisza párt titkos adóemelési terveit véletlenül kikotyogó Tarr Zoltánt. A Tisza párt politikusa nem volt hajlandó arról beszélni, hogy mi az amit majd csak a választások megnyerése után árul el Magyar Péter pártja a választóknak.

Tarr Zoltán össze-vissza beszél a botránya ügyében.
Tarr Zoltán kifejtette: ha elmondaná az igazat, akkor megbukna a Tisza (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Tarr Zoltán hablatyolásba kezdett az érdemleges válaszadás helyett

Magyar Péter jobb keze ugyanakkor nem cáfolta, hogy adóemelésre készülnek és Magyar Péternek azt az állítását sem erősítette meg amely szerint az ő botrányos etyeki nyilatkozatát összevágva meghamisították volna.

A botrányos kijelentéseiről elhíresült Tarr Zoltán így nem válaszolt érdemben a HírTv kérdéseire Brüsszelben:

Mint ismeretes Tarr Zoltán egy etyeki tiszás rendezvényen arról beszélt, hogy többkulcsos adót vezetnének be kormányra kerülésük esetén, majd hozzátette sok mindent azonban nem mondhatnak el, mert akkor megbuknának.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!